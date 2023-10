Perušič se Schweinerem jsou v play off MS v plážovém volejbalu

„Chtěly jsme holkám urvat aspoň set a myslím, že jsme na to měly, takže je to trochu hořké,“ řekla Štochlová po pondělní porážce 0:2 na sety s Kanaďankami Melissou Humanaovou-Paredesovou s Brandie Wilkersonovou. „Za výkon se dnes můžeme pochválit. Hrály jsme s nimi už třikrát a ani jednou jsme nebyly takhle blízko jako v tomhle zápase. Mrzí nás to, protože jeden vyhraný set by nám strašně pomohl,“ doplnila Hermannová.

Perušič se Schweinerem na závěr podlehli 0:2 Brazilcům Evandrovi s Arthurem a zakončili základní skupinu s bilancí jedné výhry a dvou porážek a bez jistoty postupu. Čechům však pomohly výsledky dalších zápasů a posunuly je do play off.

„Vůbec jsme Brazilce nezatlačili na servisu, a proto se nám je fakt blbě bránilo. To, že oni ubránili nás, bylo taky jejich dobrým servisem. Jinak si myslím, že ztrátu jsme měli dobrou,“ uvedl Schweiner. „Chyběly tomu větší variabilita na podání a možná trochu víc rizika,“ dodal Perušič.

Díky kubánské dvojici Jorge Alayo, Noslen Díaz, kteří v posledním utkání skupiny porazili 2:0 domácí pár Ricardo Galindo, Isaías Aguirre, obsadili Češi v tabulce třetí příčku. A nakonec se díky druhému nejlepšímu poměru míčů z týmů na třetím místě vyhnuli i předkolu a zamířili rovnou do prvního kola.

V něm Perušič se Schweinerem narazí na mistry Evropy z roku 2013 Herreru s Gavirou. Herrera má navíc ještě kontinentální titul z roku 2005 a stříbro z olympijských her v roce 2004.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu Tlaxcala (Mexiko) Muži Skupina I:

Alayo, Díaz (33-Kuba) - Galindo, Aguirre (40-Mex.) 2:0 (18, 11).