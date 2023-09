Kolosální problém na šampionátu v ragby. Došlo pivo pro fanoušky!

Ne, není to zatím nejklidnější a organizačně nejpovedenější šampionát. Kritika se strhla hned po úvodním mači mistrovství mezi Francií a Novým Zélandem. Zápas totiž začal na zpola zaplněném Stade de France. Tisíce lidí nestihly projít bezpečnostními kontrolami a do hlediště se dostaly až během úvodních minut zahajovacího utkání.

Jasně, jednak proto, že ke stadionu z pařížských hospod dorazili na poslední chvíli, ale podle mnohých také proto, že Francouzi nápor fanoušků nezvládli.

„Trvalo to šíleně dlouho, než jsme bránami prošli. Některé navíc byly nepochopitelně zavřené, což frontám taky nepomohlo,“ rozčilovala se fanynka Nicky Cookeová z Nového Zélandu.

Mimochodem, loni se na stejném místě o půl hodiny posouvalo finále fotbalové Ligy mistrů, fanoušci tehdy dokonce přelézali ploty. Ale zpět k ragby.

Další kontroverze přišla poté, co zazněly hymny všech účastníků během prvního víkendu. Zpívaly je totiž francouzské dětské sbory. Podmanivé národní písně tak před zápasy gladiátorů zněly od dětí poněkud nepatřičně, na což si mnozí stěžovali.

Teď ale vybublal další problém. Pro fanoušky na místě ten možná nejpalčivější. Během víkendových zápasů totiž na některých stadionech došlo pivo! „Vážně nás to mrzí, omlouváme se. Fanoušků je nám upřímně líto,“ kapituloval šéf organizátorů Julien Collette během středeční tiskové konference.

Ta měla být původně úplně o něčem jiném, jenže tohle štiplavé téma nakonec zabralo její většinovou část. Novináře totiž nezajímalo, kolik dobrovolníků při mistrovství světa pracuje, jak probíhá úklid stadionu a další věci.

Všichni se ptali na jediné: Jak je, ksakru, možné, že na stadionech došlo pivo? Přední místa na svých webech tématu věnovaly proslulé deníky typu Times, Telegraph nebo Guardian. Ono se není co divit.

„Na mistrovství světa v ragby jezdím už víc než deset let. Ale teď to bylo poprvé, co jsem ze zápasu odešla v jeho průběhu. Došlo pivo a v tom horku se na stadionu nedalo vydržet,“ líčila svůj příběh irská fanynka Delyth Leeová.

Nebyla sama, na stadionech se tvořily i hodinové fronty u občerstvovacích zón. A na některé se opravdu nedostalo. Když na ně přišla řada, dozvěděli se, že sudy s pivem jsou prázdné a náhradní prostě nemají. A aby toho nebylo málo, vedro způsobilo i problémy s chlazením, takže kdovíjak spokojení nebyli ani ti, kteří si alkohol v kelímku odnesli. Mimochodem, na některých stadionech došla i voda.

„S našimi týmy usilovně pracujeme na zlepšení účinnosti chlazení a servisu,“ uvedl Collette. Zároveň slíbil, že se v dalších týdnech skoro dvouměsíčního turnaje nic podobného opakovat nebude. Ale i tak, vždyť jde o čirý amatérismus.

Zásoby piva v dějišti MS v ragby se ukázaly jako nedostatečné. Nejen ve fanzoně na Place de la Concorde v Paříži.

Francouzské organizátory prý překvapilo množství piva, které fanoušci spořádali. Za vinu dávají extrémně horkému víkendu, a tím pádem i zvýšené žíznivosti. Ve Francii bylo před týdnem kolem 36 stupňů. „A fanoušci prostě pili víc než obvykle, proto nám pivo došlo,“ řekl šéf organizátorů.

Kolik že ho vypili? Třeba během utkání Argentiny s Anglií, kdy do Marseille dorazilo kolem 67 tisíc fanoušků, prý padlo okolo 90 tisíc piv, což překonalo dosavadní rekord francouzské ragbyové ligy, kde se spořádalo 50 tisíc piv. „Zásoby jsme vytvořili na základě předchozích rekordů. Mysleli jsme, že piva máme dost, ale tohle překonalo všechny rekordy,“ uznal Collette.

Na druhou stranu, pořád je to nic oproti fanouškům Cincinnati Bengals v americké NFL. Těch chodí na domácí zápasy 65 tisíc a spořádají 5,2 piva na hlavu. V tomhle ohledu jsou jedničkami celé ligy…

Na konec jedno pozitivum – zájem o světový šampionát je obrovský. Jen úvodní zápasy v minulém týdnu přilákaly 700 tisíc fanoušků, 430 tisíc z nich bylo přímo na stadionech, zbytek v ragbyových vesnicích po celé Francii.

V dalších týdnech to bude podobné. Snad už i s dostatkem milovaného piva.