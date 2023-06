ONLINE: Muchová v Paříži usiluje o postup do semifinále, hrají i deblistky

Muchová se do čtvrtfinále grandslamového turnaje dostala poprvé od předloňského Wimbledonu, a na Roland Garros vůbec poprvé. Pokud by natáhla své vítězné pařížské tažení a postoupila do semifinále, vyrovnala by své kariérní maximum, kterého dosáhla v roce 2021 na Australian Open.

Češka se v posledních dnech dostala do herní pohody, ve čtyřech dosavadních zápasech ztratila pouze jeden set ve druhém kole. Naposledy v osmifinále vyřadila mladou Rusku Elinu Avanesjanovou.

V cestě mezi nejlepší čtyřku turnaje nyní Muchové stojí další, tentokrát výrazně zkušenější Ruska. Finalistka turnaje z roku 2021 Pavljučenkovová. „Hraje velmi dobře, je šikovná, má hodně síly,“ popsala Češka soupeřku. „Myslím, že to bude skvělý zápas, budu muset hrát svůj nejlepší tenis, abych se jí vyrovnala.“

Pavljučenkovová se v posledních měsících poněkud vytratila, neboť léčila zraněné koleno. Někdejší světová dvanáctka, která předloni v zápase o titul podlehla Barboře Krejčíkové, se nyní snaží vrátit zpět mezi elitu. A právě pařížský grandslam je místem, kde o sobě opět dává vědět.

Dosud se obě tenistky utkaly třikrát, přičemž mírně lepší bilanci má Ruska, která vyhrála ve dvou případech. Jeden ze svých triumfů proti Muchové zaznamenala na antuce v Madridu před dvěma lety. Srovná dnes Češka skóre vzájemných zápasů?

Nastoupí Sabalenková, Djokovič či Alcaraz

O druhou semifinálovou místenku v turnaji žen se utkají Ukrajinka Elina Svitolinová s Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Půjde o duel někdejší světové trojky proti aktuálně druhé hráčce světa.

Svitolinová hraje v Paříži svůj první grandslamový turnaj od mateřské pauzy, postup mezi nejlepších osm je proto už nyní úspěchem. V Sabalenkové bude mít velmi těžkou soupeřku, neboť Běloruska letos drží vysoký standard a v Paříži zatím neztratila ani set. Obě tenistky se dosud utkaly dvakrát s vyrovnanou bilancí 1:1.

Čtvrtfinálový program mužů zahájí duel Novaka Djokoviče proti Karenu Chačanovovi. Srbský tenista a dvojnásobný šampion Roland Garros má s ruským soupeřem velmi dobrou bilanci – z devíti soutěžních zápasů jich hned osm vyhrál a také dnes bude favoritem.

Program na hlavním kurtu v Paříži uzavře druhý čtvrtfinálový souboj mužské dvouhry, na kurtu proti sobě stanou aktuální světová jednička Carlos Alcaraz a Stefanos Tsitsipas.

Zatímco mladý Španěl loni vítězstvím na US Open oslavil svou premiérovou grandslamovou trofej, houževnatý Řek na titul zatím čeká. V Paříži si však před dvěma lety zahrál finále. Vzájemná bilance mluví jednoznačně ve prospěch Alcaraze, který vyhrál všechny čtyři dosavadní duely obou tenistů.

Bouzková usiluje o deblové semifinále

O postup mezi nejlepší čtyři páry hrají v ženském deblu Bouzková se Sorribesovou. Česko-španělské duo je v akci poprvé od kontroverzního osmifinále před dvěma dny, kdy rozhodčí diskvalifikovali soupeřky poté, co Japonka Miju Katóová omylem trefila podavačku balonků.

Soupeřkami Bouzkové a Sorribesové jsou Američanka českého původu Nicole Melicharová-Martinezová s Australankou Ellen Perezovou, které platí za šestý nasazený pár soutěže.