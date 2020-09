Muchová se probojovala do třetího kola US Open, Kalinskou zdolala ve dvou setech

New York Tenistka Karolína Muchová si i při třetím startu na grandslamovém US Open zahraje třetí kolo. Letos dvacátá nasazená hráčka dnes ve 2. kole v New Yorku porazila Rusku Annu Kalinskou 6:3 a 7:6.

Do třetího kola ve Flushing Meadows doprovodila Muchová Petru Kvitovou. Ostatní české tenistky včetně nasazené jedničky Karolíny Plíškové už vypadly. Muchová nezačala utkání se 110. hráčkou žebříčku Kalinskou ideálně a po chybách ztratila servis na 1:2. Čtyřmi gamy v řadě ale sadu otočila. Ve druhém setu nevyužila dva brejkboly a rozhodla v tie-breaku 7:4. Zatímco první set ukončila vítěznou ranou z forhendu do pravého růžku, při mečbolu poslala míč do levého. O vylepšení svého maxima na US Open se Muchová střetne buď s devátou nasazenou Johannou Kontaovou z Británie, nebo s Rumunkou Soranou Cirsteaovou.

O překvapení se postarala Cvetana Pironkovová. Dvaatřicetiletá Bulharka, která hraje první turnaj po mateřské a po třech letech, vyřadila dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska po setech 7:5 a 6:3. Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Bautista (8-Šp.) - Kecmanovič (Srb.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4, Chačanov (11-Rus.) - Kuzněcov (Rus.) 6:3, 6:4, 6:1. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Muchová (20-ČR) - Kalinská (Rus.) 6:3, 7:6 (7:4), Keninová (2-USA) - Fernandezová (Kan.) 6:4, 6:3, Pironkovová (Bulh.) - Muguruzaová (10-Šp.) 7:5, 6:3, Sakkariová (15-Řec.) - Peraová (USA) 2:6, 6:3, 6:2, Vekičová (18-Chorv.) - Tigová (Rum.) 6:2, 6:1, Anisimovová (22-USA) - Scottová (USA) 4:6, 6:4, 6:1, Džabúrová (27-Tun.) - Kanepiová (Est.) 7:6 (10:8), 6:0. Čtyřhra - 1. kolo: Peschkeová, Schuursová (4-ČR/Niz.) - Fichmanová, Juraková (Kan./Chorv.) 6:2, 7:6 (8:6).