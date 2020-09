Muguruzaová postoupila do 2. kola tenisového US Open, dál jde i Kuzněcov

New York Španělka Garbiňe Muguruzaová prošla po pomalém úvodu do druhého kola tenisového US Open. Turnajová desítka a letošní finalistka Australian Open si pod zataženou střechou na kurtu Louise Armstronga poradila s Japonkou Nao Hibinovou dvakrát 6:4. Program druhého dne začal na venkovních kurtech ve Flushing Meadows kvůli dešti se zpožděním.

Do boje o druhé kolo v úterý zasáhne čtveřice českých tenistů. Na největším kurtu Arthura Ashe zahájí takzvanou night session v 1:00 SELČ Karolína Muchová, kterou čeká dvojnásobná vítězka turnaje Venus Williamsová z USA.

Kristýna Plíšková nastoupí proti osmnácté nasazené Doně Vekičové z Chorvatska, Kateřina Siniaková bude hrát s Kaiou Kanepiovou z Estonska. Jediného českého muže v soutěži Jiřího Veselého čeká Francouz Corentin Moutet. Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů): Muži:

Kuzněcov (Rus.) - Querrey (USA) 6:4, 7:6 (8:6), 6:2. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Muguruzaová (10-Šp.) - Hibinová (Jap.) 6:4, 6:4, Mertensová (16-Belg.) - Siegemundová (Něm.) 6:2, 6:2, Anisimovová (22-USA) - Tomovová (Bulh.) 7:5, 7:5, Bonaventureová (Belg.) - Čeng Saj-saj (25-Čína) 4:6, 6:3, 6:2, Pironkovová (Bulh.) - Samsonovová (Rus.) 6:2, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - McHaleová (USA) 6:4, 7:5.