Můj největší tenisový úspěch, ale pořád tam jsou rezervy, je si vědoma Muchová

Praha V chladu a dešti se tenistka Karolína Muchová bila o svůj životní úspěch, ale nakonec na pražské antuce neuspěla. Při vyhlašování na kurtu se rozplakala, i když ve Stromovce prožila životní turnaj. Po svém prvním finále na okruhu WTA doufala, že nebylo její poslední.

„Věřím, že se ještě víc nastartuju a bude se mi dařit dál,“ řekla dvaadvacetiletá Muchová, která v pondělí poprvé v kariéře najde své jméno ve stovce světového pořadí dvouhry WTA. „Jsem za to ráda,“ usmála se olomoucká rodačka.

Ve Stromovce bojovala o titul ve Švýcarkou Jil Teichmannovou. Po prohře 6:7, 6:3, 4:6 za dvě a tři čtvrtě hodiny hry při proslovu na kurtu vzlykala a musela si utírat slzy rukávem. „Mrzí mě to hodně. Snad už budu v pohodě,“ řekla Muchová.

Finále se hrálo v náročných podmínkách. Hráčky sužoval osmistupňový chlad a místy se přidával déšť. „Moc mi to nepomohlo, bylo to lepší pro soupeřčin styl,“ podotkla Muchová. Ve vlhku míče těžkly, což znamená, že se těžko dávají vítězné údery. „Balón nešel zabít, ona mi to liftovala španělským stylem a já se v důležitých momentech trošku vystřílela. Ale hrála dobře a přeju jí to,“ řekla Muchová.

Ve třetím setu byl zápas krátce přerušen, protože se rozpršelo více. Muchová si v tu chvíli říkala, že chce duel dohrát. „V posledním setu jsem měla i tak spoustu šancí, ale nepodržela jsem si servis, tím jsem si to podle mě prohrála,“ prohlásila.

V Praze se dostala do hlavní soutěže díky divoké kartě a šanci využila. Nejdříve hrála premiérové semifinále na okruhu WTA a pak i finále. „Výsledkově to je nejlepší. Je to můj největší tenisový úspěch,“ uvedla fedcupová reprezentantka.



Cestou do finále si nejvíce považovala výhry z druhého kola nad Američankou Jennifer Bradyovou a byla spokojená, jak plnila pokyny slovenského kouče Emila Miškeho. „Odehrála jsem většinu zápasů dobře, tak jak jsme chtěli a plánovali,“ řekla. Ví, že je teprve na začátku cesty a k dokonalosti má daleko. „Pořád tam jsou rezervy, na kterých se musí pracovat. Taky co jiného bychom dělali, kdyby tam žádný rezervy nebyly,“ podotkla.

Letošní sezonu má rozjetou výborně. Včetně kvalifikací už vyhrála 19 zápasů a prohrála teprve pátý. „Úspěšnost mě těší. Snad to tak bude pokračovat. Jsem celkem spokojená,“ řekla dcera bývalého fotbalisty Josefa Muchy.

Doufala, že neonemocní a na své výkony v dohledné době naváže. V plánu má turnaj v Norimberku a pak se objeví na grandslamovém Roland Garros.