Muž, který posouval hranice. Na Otakara Černého vzpomínají kolegové, sportovci i politici

Česká sportovní žurnalistika přišla o jednu z nejvýraznějších postav své historie. Ve věku 77 let zemřel bývalý moderátor, novinář a sportovní publicista Otakar Černý, mimo jiné někdejší šéf sportovní rubriky České televize. Jak na něj vzpomínají kolegové, ale i sportovci a kluby?

„Muž, který rád posouval hranice, nic neměl za nemožné a pomohl objevit mnoho velkých věcí: nápaditý jazyk, sportovní reportáže, krátké otázky, televizní debaty, sportovní kanál a Jardu Jágra. Emeritní/navždy šéfredaktor naší redakce Otakar Černý v noci zemřel. Hodně síly rodině,“ vzpomínal na svého mentora současný šéfkomentátor České televize Robert Záruba.

Dalším z komentátorů, kteří pod Černým profesně vyrostli, byl také Michal Dusík, aktuální šéfredaktor sportovní rubriky České televize. „Sport v ČT osiřel,“ napsal krátce, ale výstižně na svůj Twitter.

„Ota Černý měl vždy poměrně specifický způsob hodnocení našich profesních výkonů. Vždy, když mi řekl „Bylo to blbý, maškaro“, věděl jsem, že můžu být docela v klidu,“ zavzpomínal na svého nadřízeného cyklistický a hokejový expert Tomáš Jílek.



Kromě bývalých kolegů ale vzpomínaly i sportovní kluby. „Čest památce Otakara Černého! ‚Kamarád Ruda Baťa mi vždycky říká, že recept na štěstí ve stáří je nepřestat pracovat. Pracovat dokud to jde, protože to člověka drží.‘ Díky za skvělou a cennou práci pro náš sport, pánové. Už jste zase spolu. Odpočívejte v pokoji!“ přidala se ke kondolencím fotbalová Sparta.

Upřímnou soustrast vyjádřili i z Bohemians 1905: „Smutná zpráva přišla z Kavčích hor. Zemřela legenda sportovní žurnalistiky a komentátor Otakar Černý. Bylo mu 77 let. Bohemka vyjadřuje všem pozůstalým upřímnou soustrast.“

Otakar Černý ovšem ve své kariéře nepůsobil pouze ve sportu, věnoval se také veřejnému dění a svou vzpomínku na něj přidali i někteří z politiků. „Ota Černý mě jako mladého politologa (a zpočátku jediného) začal v 90. letech zvát do nedělních diskuzních pořadů s politiky. Jsem mu za to vděčný, politologii tehdy skoro nikdo neznal, byl to nový prvek ve veřejné diskusi. Ota Černý měl schopnost objevovat a prosazovat nové věci,“ vzpomínal předseda ODS Petr Fiala a dodal: „Ptal se a nechával své hosty odpovědět a dokončit větu i myšlenku. A byl to rovný člověk s jasnými názory, za kterými si stál. Bude české žurnalistice, nejen té sportovní, chybět. Čest jeho památce.“

Michal Dusík, šéfredaktor sportovní rubriky České televize