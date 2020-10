Nadal zvládl na Roland Garros své 100. utkání a je v semifinále. Po utkání si stěžoval na zimu

Paříž Španělský tenista Rafael Nadal zvládl na Roland Garros své 100. utkání a v Paříži postoupil už potřinácté do semifinále. Dvanáctinásobný šampion antukového grandslamu porazil Itala Jannika Sinnera po vyrovnaných dvou setech 7:6, 6:4 a 6:1 v utkání, které na centrkurtu skončilo až v půl druhé v noci.

Čtyřiatřicetiletý Nadal se podivoval, proč je pořadatelé nechali hrát tak pozdě, když bylo sotva 13 stupňů Celsia. „Počasí... Na tenis byla zima. Pro tělo to bylo trochu nebezpečné,“ řekl španělský tenista, jenž může získat v Paříži 20. grandslamový titul a vyrovnat rekord Rogera Federera.

Vzhledem k podmínkám zvládl zatím nejtěžší letošní prověrku. Nelíbilo se mu, že pořadatele naplánovali na hlavní kurt pět zápasů. Byli totiž ve skluzu s jedním duelem čtvrtého kola žen, které znemožnil o den dříve déšť. A před jeho zápasem se Sinnerem se odehrála pětisetové bitva.

„Nevím, proč tam dali pět zápasů. Hrozilo, že některé budou dlouhé, což se taky stalo. Byl to risk,“ zlobil se Nadal. „Vím, že fotbalisté v takových podmínkách hrají pořád, ale oni jsou neustále v pohybu, zatímco my se zastavujeme, měníme si strany...,“ dodal. Tradičně se Roland Garros hraje v květnu, ale letos bylo kvůli pandemii koronaviru odloženo na podzim.

V duelu s devatenáctiletým Sinnerem přišel Nadal v prvním i druhém setu jako první o podání, ale obě sady otočil a třetí už dominoval. „Je to hodně dobrý a talentovaný hráč. Má spoustu sil a skvělé údery. Zvlášť ve druhém setu jsem měl štěstí,“ uznal antukový král. „Snažil jsem být trpělivý, se vším se smířit a být pozitivní. To se mi povedlo,“ dodal poté, co si připsal další rekord v historii turnaje. Později než v 1:26 ještě žádný zápas neskončil.

Nadalovým soupeřem v semifinále bude Diego Schwartzman, s kterým prohrál týden před Roland Garros ve čtvrtfinále v Římě. Argentinec potvrzuje svoji formu i v Paříži a ve čtvrtfinále vyřadil vítěze US Open Dominica Thiema z Rakouska.