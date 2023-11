Slávisté ztratili derby v prodloužení, Ústí slaví sedmou výhru v řadě

V dresu Slunety se výborným výkonem blýskla nová posila Maverik Rowan. Sedmadvacetiletý Američan, který nastoupil teprve podruhé, byl s 28 body nejlepším střelcem zápasu. Mimo jiné proměnil šest z deseti trojek.

Ústí se navíc podařilo ubránit tahouna Písku Vojtěcha Sýkoru. Tentokrát střelecky zůstal na dvou bodech, i tak ale málem zaznamenal double double, když přidal 13 doskoků a devět asistencí.

V duelu tabulkových sousedů zdolal Děčín před domácími fanoušky Kolín 89:70. Severočeši sice prohráli úvodní čtvrtinu, pak ale zlepšili obranu a duel otočili.

„Kolín v první čtvrtce ukázal to, co ho zdobí a čeho jsme se nejvíce obávali, tedy trojková střelba. My jsme v obraně tak nějak pozičně byli, ale soupeř proměnil z osmi pokusů hned šest,“ komentoval úvod děčínský trenér Tomáš Grepl, podle něhož byl zlepšený důraz v obraně klíčem k výhře.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 10. kolo BK Armex Děčín - BC Geosan Kolín 89:70 (21:24, 44:40, 63:53)

Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 29, Kroutil 13, Pomikálek 12, Walton 11, Carter 10 - Filip Novotný (1999) 14, Goga a Halada po 11, Smith 10. Sršni Photomate Písek - BK Sluneta Ústí nad Labem 78:87 (14:18, 33:41,57:64)

Nejvíce bodů: Skalička a Martin Svoboda po 19, Filip Novotný (2000) 16 - Rowan 28, Autrey 14, Nichols 13, Pecka 12. SK Slavia Praha - USK Praha 90:94 po prodl. (22:15, 46:42, 66:66, 84:84)

Nejvíce bodů: Varner 23, Will Tavares 20, R. Pumprla 17, Mareš 14 - Samoura 26, M. Johnson 25, Švec 16, Bátovský 9.