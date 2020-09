Nastává konec Saganovy zelené éry? Na Tour skončil bez etapy, kariéru ale končit neplánuje

Praha Do letoška celkem sedmkrát dojel do cíle poslední etapy Tour de France pokaždé v zeleném trikotu pro nejlepšího sprintera. Stoprocentní bilance Petera Sagana už ale neplatí, v jeho osmém dojezdu na Champs-Élysées to byl Sam Bennett, kdo proťal cílovou čáru v zeleném.

Neskutečný výkon v časovce. Pogačar v předposlední etapě pokořil Rogliče a vyhrál Tour de France Slovenský cyklista má za sebou obdivuhodnou kariéru, nenajdete mnoho jezdců, kteří by se mohli chlubit byť zlomkem jeho úspěchů. Má tři zlaté medaile z mistrovství světa, jednu z evropského šampionátu. Na svém kontě třímá třináct startů na Grand Tours, na Tour de France ovládl dvanáct etap, na Vueltě přidal další čtyři. A v podobném duchu bychom mohli pokračovat dál.

V letošním roce přerušeném koronavirovou pandemií se mu ale zatím nedaří. Na Tour de France se mu nepodařilo ovládnout žádnou etapu, dvakrát dojel třetí. Mistr na spurty se najednou musel dívat na záda ostatním, kteří byli rychlejší. „Udělali jsme vše, co jsme mohli. Nemám čeho litovat,“ řekl v Paříži smířeně třicetiletý spurtér. Jenže vyhrané etapy nebyly jediné, co Sagana minulo. Od roku 2012 startoval na Tour de France pokaždé, s výjimkou v roce 2017, kdy byl po zaviněném pádu diskvalifikován, vždycky dojížděl do Paříže v zeleném trikotu. Boj o nejlepšího sprintera byla vždy jeho parketa. Před svými soupeři byl zvyklý vyhrávat o desítky bodů, nenašel se nikdo, komu by se dařilo jej ohrožovat. Dokonce i cyklističtí fanoušci měli zafixováno, že zelený trikot rovná se Sagan. „Občas bylo zábavné, že si mě lidi pletli s Peterem Saganem. Jsou navyklí, že v zelené jezdí vždycky on, a někteří asi změnu nezaregistrovali. Stáli tedy na kraji silnice a křičeli na mě: Sagan!“ smál se letos Sam Bennett. Právě tenhle irský závodník se stal prvním, kdo dokázal v boji o nejlepšího sprintera Tour Sagana porazit. „Tohle je něco, co si budu pamatovat do konce života,“ básnil Ir, který si zelený trikot pojistil nejlepším možným výsledkem – vítězstvím v poslední etapě. Poprvé pojede na Giru Slovenský cyklista na něj ztratil 97 bodů, mnohem víc, než o kolik přišel za diskvalifikaci v jedenácté etapě, ve kterém loktem narazil do Van Aerta. Příležitostí měl víc než dost, jenže Bennett byl prostě rychlejší. „Aspoň si všichni uvědomí, že jsem jen člověk. Všichni jsou zvyklí, že je vše samozřejmost. Není to ale pravda, o vše se musí bojovat,“ vzkázal Sagan. Už před odloženým startem letošního ročníku se spekulovalo, zda neplánuje třicetiletý závodník ukončit svou bohatou kariéru. Ač se mu jeho oblíbená Grand Tour nevydařila, na konec ještě nemyslí. Letos má totiž ještě v plánu startovat na Giru, jediném ze tří hlavních závodů, který ještě neokusil. „Mezi Tour a Girem jsou dva týdny času. Myslím si, že mám nějakou kondici, a teď jde spíš o to, abych dobře zregeneroval mentálně. Na Giro je potřeba přijet silný, aby měl člověk chuť bojovat. Teď už není potřeba ani trénink, spíš si chci užít pár dnů se svým synem,“ řekl pro slovenskou televizi.