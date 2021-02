Návrat Alonsa do F1 v ohrožení. Při výletě na kole ho srazilo auto, se zlomenou čelistí musel na operaci

Lugano Dvojnásobný šampion F1 Fernando Alonso měl nehodu a musel podstoupit operaci horní čelisti. Španěl se ve švýcarském Luganu projížděl na kole a srazilo ho vozidlo.

Podle informací švýcarské policie se nehoda stala u výjezdu z parkoviště u supermarketu. Vozidlo totiž cyklistu zřejmě přehlédlo a srazilo ho. Přesné důvody kolize policie teprve vyšetřuje. „Záchranáři z Luganského zeleného kříže cyklistu po ošetření odvezli do nemocnice,“ prozradili.

Závodník formule 1 utrpěl kromě několika odřenin i zlomeninu horní čelisti, kvůli které musel podstoupit operaci. Podle jeho týmu ale bude brzy v pořádku a věří, že se stihne vrátit na úvod nové sezony, která začíná za měsíc v Bahrajnu. „Ošetřující lékař je s výsledkem operace spokojený. Fernando zůstane v nemocnici na pozorování ještě dva dny. Po několika dnech odpočinku by se měl začít postupně vracet do tréninku. Věříme, že bude plně schopen se do přípravy na sezóny vrátit,“ vzkázal jeho tým.

Alonso se do formule 1 plánuje vrátit po dvouleté pauze, naposledy se Velké ceny zúčastnil v roce 2018. Od té doby zvládl dvakrát ovládnout prestižní závod 24 hodin Le Mans, ovládl mistrovství světa a závodil i v Indianapolis 500 a Rallye Dakar.

Návrat do F1 oznámil v loňském roce, jezdit bude za Renault, který se mezitím přejmenoval na Alpine.