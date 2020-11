Návrat krále MMA? McGregor chce zpátky do klece, stejného soupeře před lety porazil za dvě minuty

Trvalo to půl roku, Conor McGregor si opět - už potřetí - rozmyslel ohlášený konec kariéry. Světová organizace UFC v pondělí oficiálně oznámila další zápas 32letého Ira, v odvetě se utká s Američanem Dustinem Poirierem. Toho už jednou porazil, v roce 2014 zvítězil za necelé dvě minuty na technický knokaut.

McGregorova série ukončování kariéry a následného návratu do UFC pokračuje. Rukavice zahazoval už v roce 2016, 2019 a naposledy letos v červnu, když se s organizací nedokázal shodnout na dalších zápasech.

McGregor měl zrovna za sebou úspěšný duel s Donaldem Cerronem, jehož ukončil už po 40 sekundách.

Podle McGregora ho ale prezident Dana White schválně nepouštěl do klece, protože na něj kvůli pandemii nemohl lákat diváky do hlediště.

Teď se oba konečně shodli a s nimi i třetí důležitý člen, McGregorův soupeř Poirier. Utkají se 23. ledna v hlavním zápase turnaje UFC 257.

„Mám velkou radost, že mohu být zpátky a dělat zase to, co mám rád,“ uvedl McGregor. „Těším se na to, jakou výzvu mi Dustin nabídne.“

S 31letým Poirierem má společnou minulost, v roce 2014 se utkali poprvé, McGregor zvítězil za 106 sekund technickým knokautem. To ještě nastupovali v pérové váze do 66 kilogramů, příští rok však změří síly v lehké váze do 70 kilo.

Oba mají za sebou také neúspěšný duel s Rusem Chabibem Nurmagomedovem o pás šampiona. McGregor s ním prohrál v roce 2018, Poirier o rok později.

Poirier má za kariéru 26 výher a 6 porážek, McGregor 22 výher a 4 porážky.