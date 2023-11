Navrátil: Velká škoda, mohli jsme klidně do finále. Pět hráčů bych vzal rád

Jak celou bitvu s Austrálií shrnete?

Prohráli jsme těsně, ale hlavně se ctí. Kluci předvedli stejný výkon jako ve skupině ve Valencii, kterou jsme vyhráli. Zápas jsme začali dobře, i když byl Tomáš Macháč unavený, protože měl předtím antibiotika a jeho nohy nebyly úplně ideální, tak udělal velice důležitý první bod. Dostali jsme Australany trochu pod tlak, což šlo vidět v dalším singlu.

V něm Jiří Lehečka vedl nad světovou dvanáctkou Alexem de Minaurem 6:4, 5:4 a podával.

De Minaur je fantastický hráč, Jirka předvedl nejlepší zápas od US Open. Jeho tenis připomínal, jak hrál na začátku roku v Austrálii. Ano, udělal i chyby, ale zápas se pro něj vyvíjel velice dobře. Za stavu 5:3 ve druhém setu byla shoda, ale na to se nikdo ptát nebude. A když potom Jirka prohrál tiebreak, myslel jsem si, že to nebude dobré. Hned začal blbě.

Co jste mu radil?

Říkal jsem mu: „Pojď do toho, ještě není konec.“ Skóre ve třetím setu otočil, vedl 3:2 a 40:0 a tam byla škoda forhendu, do kterého šel, ale udělal chybu do sítě. A v závěru de Minaur zase dobře servíroval. Kdyby Jirka zvítězil, tak jsme vyhráli 2:0.

Taková šance musí mrzet nejen vás, ale i jeho samotného.

Určitě, z porážky byl strašně špatný. Ne tolik za sebe, ale za tým, že bojoval o ten druhý bod. Říkal jsem mu, že nevadí, že i proti takovému hráči mu chyběl kousek. Myslím, že zápas nedohrál jen kvůli tomu, že neměl na podzim nějaký slušný turnaj. Potřeboval sebevědomí. Kdyby za stavu 5:4, kdy dal výborný servis, zabil vysoký forhend, tak je něco jiného hrát s de Minaurem, když máte 15:0, nebo 0:15. Tam Jirka zápas trošičku pokazil, ale jinak hrál fakt super.

Lehečka následně v rozhodujícím deblu s Adamem Pavláskem nestačili na Matthewa Ebdena a Maxe Purcella 4:6 a 5:7.

Tomáš Macháč byl strašně unavený, tak jsem se zeptal Jirky, jestli do debla půjde. Řekl že jo, že je připravený a že únava nehraje roli. Nicméně stáli proti velmi kvalitnímu týmu. Australané byli od začátku aktivnější, výborně servírovali a byli deblovější než kluci. Jirkovi jako singlistovi odešel return, nevím, jestli to bylo hlavou, nemyslím si, spíše únavou. Adam returnoval daleko lépe, nicméně se kluci nedostali k žádnému brejkbolu. Nějaké šance měli, ale Australané, i když výsledek nevypadá špatně, byli od prvního do posledního míče lepší a zaslouženě vyhráli.

Nemrzí vás proto, že jste do Málagy nevzal pět tenistů a mohl jste mít pro debla více variant?

Byl bych rád, kdybych mohl vzít pět hráčů, ale poslední je Kuba Menšík, který do čtyřhry taky přicházel v úvahu, ale Jirka řekl, že do zápasu jde. A po něm máme Dalibora Svrčinu, který má výsledky nahoru a dolů a v hale je daleko horším hráčem, protože je malého vzrůstu, a Víťu Kopřivu, který udělal velice dobrý posun, kdy se z 250. místa dostal na 125., ale je spíš antukář a my hrajeme v hale. Určitě speciálně s Kopřivou a Svrčinou do budoucna počítám, určitě budu chtít vzít pět hráčů. A ještě důležitější je pro mě najít dalšího deblistu.

Napadá vás někdo?

Když se podíváte na deblový žebříček, tak Petr Nouza je kolem stého místa a další hráč je Andrew Paulson kolem 130., takže je jasné, že se musí posunout a zlepšit. Je rozdíl hrát challengery, nebo takovýhle Davis Cup, kde čtyřhra rozhoduje. A ostatní země mají páry fantastické. Byl bych rád, kdyby se do budoucna zlepšil nějaký deblista, Nouza ani Paulson nejsou staří, tak uvidíme. Singlisty máme.

Těší vás progres, který daviscupový výběr za poslední rok udělal?

Myslím, že kluci udělali kus práce. Posunuli se jak na žebříčku, tak jako hráči. Jsou pořád mladí, Lehečka má 22 let, Macháč 23 a Menšík 18. Když jsme začínali s Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem, tak jsme v Barceloně dostali 0:5 se Španělskem, ale kluci pořád říkali, že tu mísu vyhrajeme. A nakonec ji získali dokonce dvakrát.

Věříte, že současná generace může úspěchy zopakovat?

O míse zatím nemluvím, ale kluci mají celou kariéru v Davis Cupu před sebou. Teď bude nejdůležitější, jaký bude los 1. kola a přejít přes něj, abychom se zase dostali na finálový turnaj. Nevíme, jestli budeme hrát v zahraničí, nebo v Česku, hrozí tam někteří kvalitní soupeři. Každopádně jsem na tým pyšný, v letošní sezoně jsme dokázali porazit Srbsko nebo Španělsko. Myslím, že čtvrtfinále je úspěch, ale – s velkým vykřičníkem – je to škoda, protože vzhledem k tomu, jak se tady kluci prezentovali, tak jsme mohli jít klidně do finále.