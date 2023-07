Český zázrak. Musím se Markéty zeptat, co se stalo, žasne Navrátilová

Komentuje přenosy pro Tennis Channel, dokonce se účastní exhibičního klání legend. „Ze středečního zápasu mě trochu bolí tělo, ale jinak je všechno v pořádku,“ hlásila ještě pohublejší, leč stále energická dáma.

A s radostí sledovala čtvrteční semifinále, v němž její krajanka Markéta Vondroušová zdolala Elinu Svitolinovou dvakrát 6:3.

Co říkáte na Markétin wimbledonský průlom?

Karolína Muchová se dostala do finále v Paříži, což bych tedy netipovala. Spíš bych si vsadila, že vyhraje tady. A Markéta to obrátila. Je zázrak, co se jí tady povedlo.

Dosud vůči tenisu na trávě měla odpor. Žasnete?

Ano! Předtím v celé kariéře vyhrála na trávě jenom čtyři zápasy. Nevím, co se stalo. Ráda bych si s ní popovídala, abych zjistila, proč se tak zlepšila.

Jak na vás působila při své premiéře na hlavní scéně?

Jako protřelá veteránka. Předváděla fantastické výměny. Měnila rotaci i rychlost míčů. Dávala vynikající stopbaly. V jednu chvíli měla z jedenácti zkrácení jedenáct získaných bodů. Všechno jí klapalo. Moc dobře běhala. Věří si, nohy a boty jí na dvorci parádně sedí.

Všimla jste si, jak se partie v závěru zdramatizovala? Svitolinová se ve druhém setu přiblížila z 0:4 na 3:4.

Markéta udělala pár deblů, což je normální, když na člověka přijdou nervy. Ale v závěru zvládla servis i všechno ostatní.

Wimbledon 2023 příloha iDNES.cz

Překvapila vás její odolnost?

Ne. Už na Roland Garros 2019 hrála finále. Nedostala se do něj omylem, což platí i tady. Porazila kvalitní hráčky. Zkušeností nemá málo. Na olympiádě taky hrála o zlato. Má dobrou bilanci proti špičkovým hráčkám. Věří si, což je devadesát procent úspěchu. A co se týče trávy, něco jí klaplo v hlavě.

Jaké jsou její hlavní zbraně?

Její hra je nepříjemná. Řezaný bekhend odskakuje velice nízko. Forhend zase skáče vysoko. Ze servisu nedává velké rány, ale používá různé varianty. Výborně se pohybuje. Má šanci proti komukoliv.

Prožíváte utkání s ní?

No jistě. I když hraje jiným stylem než já. Už víme, že dokáže zahrát na každém povrchu. Předvedla i nějaké voleje a halfvoleje. Má cit, všechny údery, rozumí hře. Ví, jak má danou situaci vyřešit.

Jak vidíte její naděje v sobotním finále, v němž se utká s Uns Džábirovou?

Určitě jsou slušné. Mohlo by jí vyhovovat, kdyby zase zavřeli střechu, což jí pomohlo už ve čtvrtfinále. Když nefouká vítr, my Češi hrajeme líp.