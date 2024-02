Basketbalisté LA Lakers díky parádnímu závěru otočili derby proti Clippers

Lakers se v poslední době dostávají do formy a to potvrdili i v derby. V něm přitom ještě 12 minut před koncem prohrávali o 21 bodů, ale předvedli famózní čtvrtou čtvrtinu a dokázali zápas otočit.

LeBron James s D`Angelem Russellem táhli šňůru 19:3, která vrátila Lakers do hry a tři minuty před koncem už vedli po pěti bodech Ruie Hačimury. Kawhi Leonard se sice ještě v závěru snažil dvěma koši prohru odvrátit, ale sedm vteřin před koncem pokus na vyrovnání minul a rozjetí Lakers už výhru uhájili.

James dal 19 ze svých 34 bodů právě v poslední čtvrtině a měl hlavní zásluhu na obratu. Anthony Davis přidal 20 bodů a 12 doskoků. Clippers táhl s 26 body Leonard.

Také Minnesota musela otáčet zápas, když s Memphisem prohrávala o 14 bodů. Ve třetí čtvrtině se ale chytla šňůrou 9:0, kterou táhl Anthony Edwards, a poté už potvrzovala roli favorita. Edwards dal 17 z 34 bodů právě ve třetí čtvrtině. Memphisu nestačilo ani 33 bodů Jarena Jacksona.

„Nikomu se nevyhnou slabší a lepší momenty. Hlavní je zůstat mentálně silný, soustředěný a přečkat minuty, kdy se nedaří, a pak to zlomit. To se nám dnes povedlo a je to pro nás velké vítězství,“ řekl Edwards.

Cleveland v boji o druhé místo ve Východní konferenci zaváhal, když podlehl Chicagu 123:132 po druhém prodloužení. Přitom ještě v poslední čtvrtině normální hrací doby Cavaliers vedli o 11 bodů, ale Chicago mělo více sil. Dotáhlo zápas do prodloužení, v němž DeMar DeRozan pěti body v posledních 20 vteřinách vybojoval druhé prodloužení a to sám rozhodl dalšími deseti body.

Celkem nasbíral DeRozan 35 bodů a deset doskoků. Bulls táhl také Andre Drummond, který k 17 bodům přidal i 26 doskoků, čímž vyrovnal maximum sezony. Chicago těžilo právě z doskoků, na které vyhrálo 74:37 a celkem mělo 25 útočných doskoků.

Dallas dovedl k výhře nad Torontem 136:125 tradičně Luka Dončič, který oslavil své 25. narozeniny triple doublem za 30 bodů, 16 asistencí a 11 doskoků. „On má triple double často, ale dnes byl opravdu výborný. Stále mu je teprve 25 let, což znamená, že bude ještě lepší, až bude trochu starší,“ řekl kouč Dallasu Jason Kidd. „No nevím. Já se spíš cítím jako už čtyřicátník,“ reagoval Dončič.

Basketbalová NBA Chicago - Cleveland 132:123 po 2. prodl.

Denver - Sacramento 117:96

Indiana - New Orleans 123:114

LA Clippers - LA Lakers 112:116

Minnesota - Memphis 110:101

Toronto - Dallas 125:136

Východní konference

Atlantická divize 1. Boston 58 46 12 79,3 2. New York 59 35 24 59,3 3. Philadelphia 58 33 25 56,9 4. Brooklyn 58 22 36 37,9 5. Toronto 59 22 37 37,3

Centrální divize 1. Cleveland 58 38 20 65,5 2. Milwaukee 59 38 21 64,4 3. Indiana 60 34 26 56,7 4. Chicago 59 28 31 47,5 5. Detroit 58 9 49 15,5

Jihovýchodní divize 1. Miami 58 33 25 56,9 2. Orlando 59 33 26 55,9 3. Atlanta 58 26 32 44,8 4. Charlotte 58 15 43 25,9 5. Washington 58 9 49 15,5

Západní konference

Jihozápadní divize 1. New Orleans 60 35 25 58,3 2. Dallas 59 34 25 57,6 3. Houston 58 25 33 43,1 4. Memphis 59 20 39 33,9 5. San Antonio 59 11 48 18,6

Severozápadní divize 1. Minnesota 59 42 17 71,2 2. Oklahoma City 58 41 17 70,7 3. Denver 59 40 19 67,8 4. Utah 59 27 32 45,8 5. Portland 57 15 42 26,3