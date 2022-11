Basket o patro výš. Kotenova kniha líčí léta dobrodružství s Jordanem, LeBronem i Satym

A ještě ocitoval tehdejšího trenéra reprezentace Michala Ježdíka, který si pochvaloval, že oba „hrají basket o patro výš“.

V tom roce uváděla zámořská liga NBA Michaela Jordana do Síně slávy. A MJ hrával zatraceně vysoko. Podobně i další hráči prestižní soutěže, do které Honza i Tomáš později dokázali naskočit. Právě NBA je ono „o patro výš“. Petr Koten, editor iDnes.cz, v pondělí pokřtil svou knihu Basketbal – Velký americký příběh. A ta na 576 stranách nejlepší ligu světa a její legendární týmy a hráče představuje.

Pohrává si s minulostí: „Jaké by to bylo, kdyby spolu v jednom týmu hráli Michael Jordan a Wilt Chamberlain? Odpověď na tuto otázku po setkání Kobeho Bryanta a Shaquilla O’Neala v Los Angeles Lakers máme. Někomu jsou jejich tři společné tituly z NBA málo a argumenty by se pro to našly. Chemická reakce dvou takto silných elementů však dopadla podle očekávání, po expanzi přišla exploze. Shaq a Kobe byli odsouzeni k úspěchu pro své kromobyčejné talenty i k rozvodu pro neslučitelnost povah.“

Přítomnost zasazuje do kontextu: „Pokud se na nenávistné reakce vůbec dá zvyknout, LeBron by to dokázat mohl. Jestli není nejpropíranějším sportovcem všech dob on, tak kdo? Každé jeho slůvko, gesto, krok jsou rozemlety mediální mašinérií. Často tak, aby vzbudily v příjemcích emoce. Už dvacet let. Ale když James přežil to, co předcházelo jeho globální slávě… Živořil v ulicích Akronu, kdysi gumového srdce Ameriky, dlouhé roky vadnoucího a decimovaného drogami.“

Připomíná téměř zapomenuté: Na Dálném východě mají takový zvyk. Velcí mužové tu hledí na věci a jsou u toho foceni. Zpravidla se jedná o neomylné vůdce, ale vmísil se mezi ně i jeden nesměle se usmívající chlap usedající v zadní lavici Čínského lidového politického poradního shromáždění. Jao Ming, 229 centimetrů národního úspěchu. Produkt nové říše, jeden z nejvýznamnějších exportních artiklů.

Kniha, která NBA důkladně přibližuje, vychází v tuzemsku po mnoha letech. Koten zámořskou ligu sleduje již léta. Není odkázán na Wikipedii a klávesy Ctrl c. Dokáže psát o basketu o patro výš. Michael Jordan to říká „po americku“: „Někteří lidé to chtějí, jiní po tom touží. A někteří to prostě udělají.“ Tedy napíší.

Minirozhovor s Petrem Kotenem

Lidovky.cz: Kdy jsi zaznamenal, že existuje NBA?

Na začátku 90. let, buď v nějakém záznamu na ČST, anebo při přenosu z McDonald’s Championship., což byl mezinárodní turnaj s účastí týmu z NBA.

Lidovky.cz: Tři hráči NBA, které by měl každý sportovní fanda znát?

Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James – znát by jich však měl mnohem víc.

Lidovky.cz: Hráč NBA, na kterého by člověk raději zapomněl?

Eddie Johnson – tenhle multizločinec měl však v NBA jmenovce, navíc je následoval Eddie Jones. A proto je už úspěšně zapomenut.

Lidovky.cz: Za mořem mají i WNBA. V Praze USK, tedy Euroligu. Proč chodit na ženský basket?

Mužský basket je hlavně o výkonech, ženský o emocích. Kdo viděl, pochopí.

Lidovky.cz: Nazul by jsi na utkání jednu černou a druhou bílou botu. Je dobře, že jsou mnozí hráči NBA i trenéři hodně „angažovaní“ (equal-rovnost)?

Ano, jsem pro angažovanost. Je však třeba obouvat si i boty jiných. Nejen mluvit, ale i naslouchat a snažit se pochopit.