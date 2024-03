Krejčí přispěl k výhře Atlantě, bez hvězd uspěli basketbalisté Bostonu a Denveru

Krejčí znovu patřil k nejvytíženějším hráčům Atlanty a třemi trojkami přispěl k tomu, že Hawks proměnili 20 trojek a od druhé čtvrtiny přehrávali trápící se Charlotte až na konečný rozdíl 41 bodů. Zatímco první dvě trojky vyslal po přihrávce, u poslední se uvolnil stepbackem.

Hlavním tahounem Atlanty byl rozehrávač Dejounte Murray, který dal 28 bodů a trojek trefil sedm. Znovu tak zastoupil absentující oporu Trae Younga. „Všichni postrádáme Trae, ale když máme dalšího rozehrávače, jako je Dejounte, tak si umíme poradit. On táhne naši ofenzivu,“ řekl autor 20 bodů Garrison Mathews.

Atlanta má ve Východní konferenci náskok na desáté příčce pro předkolo play off už pět výher na jedenáctý Brooklyn. Ten podlehl v derby New Yorku 93:105.

Nejlepší momenty utkání Atlanta Hawks versus Charlotte Hornets:

Denver proti Portlandu postrádal své hvězdy, o to týmovější výkon předvedl: sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů. Nejvíce dali Reggie Jackson s 23 a Aaron Gordon s 22 body. Nuggets šli do koncovky s desetibodovým náskokem a to jim i přes nápor Portlandu na výhru stačilo. Stále se tak přetahují s Oklahomou City o první místo v Západní konferenci.

Boston postrádal proti Chicagu dokonce tři opory Jaylena Browna, Jrue Holidaye a Kristapse Porzingise. Celtics ale rovněž ukázali týmový výkon, který podtrhli Jayson Tatum s 26 body a s 23 body Al Horford i Sam Hauser, jenž navíc trefil sedm z osmi tříbodových pokusů. Boston proměnil 21 trojek, připsal si deváté vítězství za sebou a znovu si upevnil vedení v soutěži.

„My prostě chceme víc. Není součástí naší mentality, že bychom základní část jen tak dohráli. My chceme vítězit,“ řekl Hauser.

Coby White z Chicago Bulls a Jayson Tatum z Boston Celtics bojují o míč.

Už osmou výhru v řadě si připsal Houston, který přehrál Utah 147:119 a už ztrácí jedinou výhru na desáté Golden State. Má tak šanci na úkor nejúspěšnějšího týmu poslední dekády postoupit do předkola. Pomáhá k tomu skvělými výkony Jalen Green, jenž v sobotu dal 41 bodů včetně sedmi trojek.

Jeho spoluhráč Fred VanVleet proměnil dokonce 10 trojek a dostal se na 34 bodů. Houston nastřílel neuvěřitelných 27 trojek se skvělou úspěšností 55 procent. Více v této sezoně žádný tým nedal a Rockets zaostali jen dvě trojky za rekordem NBA, který od roku 2020 drží Milwaukee.