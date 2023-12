Krejčí jen přihlížel Youngovu rekordu. Detroit zaznamenal rekordní porážku

Ligový rekord vyrovnal také Detroit, ale ten o to nestál. S Brooklynem prohrál 115:126 a připsal si už 26. porážku za sebou, čímž napodobil nejdelší série bez výhry v jediné sezoně Clevelandu a Philadelphie.

Krejčí v prvním zápase Atlanty po podpisu dvoucestné smlouvy šanci nedostal, mohl ale sledovat další skvělý výkon Younga. Atlanta i díky němu získala nad Memphisem vedení o 12 bodů, Grizzlies však ve druhém poločase utkání otočili a vyhráli. Zásluhu na tom měli hlavně Desmond Bane s 37 body a Ja Morant, který se po trestu na 25 zápasů za videa s pistolí na sociálních sítích vrátil ve velké formě a ve svém druhém startu v sezoně nasbíral 30 bodů a 11 asistencí.

Mladý tým Detroitu po 26. porážce za sebou seděl smutně v šatně a nikdo nemluvil. Pouze Philadelphia prohrála víckrát v řadě (28), ale na pomezí dvou sezon. „Nikdo z nás tohle nechtěl zažít. Je to to nejtěžší, čím si musíme projít. Zvláště jako profesionálové, kdy se od nás výhry očekávají. Jsou to hrozné pocity,“ řekl pivot Detroitu Isaiah Stewart. „Porážky všichni nesnášejí. Ale nesmíme se tím nechat zlomit. Musíme tomu čelit a zlomit to jako tým,“ dodal Cade Cunningham.

Radost naopak zavládla v týmu Los Angeles Lakers, kteří si po čtyřech porážkách z posledních pěti zápasů připsali cennou výhru na palubovce Oklahoma City 129:120. Zasloužil se o ni zejména LeBron James, který zaznamenal 40 bodů, sedm doskoků a sedm asistencí. Nejlepší střelec v historii NBA pokořil čtyřicetibodovou hranici poprvé v sezoně.

James hrál hlavní roli i v koncovce zápasu, v níž dal posledních 11 bodů svého týmu. „Těší mě, že i ve svém věku jsem schopen sehrát rozhodující akce a pomoci týmu, kde mě zrovna potřebuje. Je to dobrý pocit,“ řekl James, který je nejstarším hráčem soutěže. Příští týden oslaví 39. narozeniny.

Po krátké pauze zaviněné zraněním se vrátil do sestavy Dallasu Luka Dončič a hned výrazně pomohl k výhře 144:119 v texaském derby se San Antoniem. Slovinská hvězda nasbírala 39 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí. V poslední čtvrtinu už Dončič nehrál. Byl to už jeho 36. triple double s alespoň 30 body.

V předvánočních zápasech uspěli i další favorité. Lídr Západní konference Minnesota přehrála Sacramento 110:98 i díky 34 bodů a 10 asistencím Anthonyho Edwards. Timberwolves tak mají nadále nejlepší bilanci v soutěži 22-6 společně s Bostonem, který dominoval na palubovce Los Angeles Clippers 145:108. Celtics si pomohli 25 trojkami s úspěšností 47 procent. Nejlepším střelcem zápasu byl Jayson Tatum s 30 body.

Skvělou formu má turecký pivot Alperen Sengün, který zařídil Houstonu vítězství 106:104 na hřišti New Orleans a 37 body si vytvořil osobní maximum. K tomu přidal 11 doskoků a šest asistencí. Zápas rozhodl 11 body v posledních čtyřech minutách.

Obhájce titulu Denver sice prohrál na palubovce Charlotte tři ze čtyř čtvrtin, ale nakonec zvítězil 102:95. Rozhodla třetí čtvrtina, kterou Denver jasně ovládl 30:9, když 11 minut nedovolil soupeři skórovat ze hry a šňůrou 25:1 získal rozhodující náskok. „Byla to jedna z nejpamátnějších pasáží, jakou si za devět let u týmu pamatuji. Sedmnáctkrát za sebou jsme je dokázali v obraně zastavit. To je neuvěřitelné,“ ocenil trenér Denveru Michael Malone.