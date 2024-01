Embiid nasázel v duelu NBA 70 bodů, Minnesotě nepomohlo Townsových 62 bodů

Rekordmanem NBA je se 100 body Wilt Chamberlain, který hranici 70 bodů pokořil hned šestkrát. Na tuto metu se povedlo dosáhnout také Kobemu Bryantovi, Davidu Thompsonovi, Elginu Baylorovi, Davidu Robinsonovi a z aktivních hráčů Donovanu Mitchellovi, Damianu Lillardovi a Devinu Bookerovi. V pondělí se k nim přidal Embiid, který hraje v životní formě.

V této sezoně už potřetí nastřílel více než 50 bodů, má průměr 36 bodů na zápas a po jednadvacáté za sebou dal více než 30 bodů, což je klubový rekord a pátá nejdelší série v historii. Pouze Chamberlain a James Harden měli série delší. Pro San Antoniu Embiid trefil 24 ze 41 střel ze hry a 21 trestných hodů. K tomu přidal i osobní rekord 18 doskoků.

„Ve skutečnosti ale nejsem spokojený. Spíše se na sebe zlobím, protože jsme minul hodně jednoduchých střel, které normálně dávám,“ řekl Embiid. „Wilt Chamberlain dokázal velké věci, a když se o mně mluví ve spojení s ním, tak je to super. Byl to velký večer. Spoluhráči mě zásobovali míči a já se je jen snažil dostat do koše. Pouze jsem je nabádal, ať to nepřehánějí. Ať hrajeme normální basketbal tak, jak máme, a není to honba za mými body,“ dodal .

Životní zápas se Embiidovi povedl v souboji s jedničkou draftu a kandidátem na nováčka sezony Victorem Wembanyamou. Mladý Francouz sice nastřílel 33 bodů, ale v obraně nedokázal výrazně silnějšího Embiida zastavit. „Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom vyhráli, ale rozhodně byl pro mě dnešní souboj hodně inspirativní,“ řekl Wembanyama.

Towns vytvořil 62 body klubový rekord, jenže Minnesota nečekaně podlehla Charlotte, které si připsalo teprve desáté vítězství v sezoně. Domácí přitom vedli už o 18 bodů i díky 44 bodům Townse v prvním poločase. Poslední čtvrtinu ale vyhráli Hornets o 18 bodů a tím i celý zápas. Miles Bridges k tomu přispěl 28 body a Brandon Miller 27 body.

Karl-Anthony Towns (číslo 32) z Minnesoty zakončuje na koš Charlotte. Brání ho Miles Bridges a P.J. Washington (vpravo).

„Takový zápas pro mě nic neznamená, když jsme prohráli. Možná v minulé sezoně, kdy se nám nedařilo. Ale teď jsme jednička na Západě, jeden z nejlepších týmů NBA a není čas řešit osobní úspěchy. Tohle jsme měli vyhrát. Zvláště doma,“ zlobil se i přes životní výkon Towns, jenž trefil deset trojek a dalších 11 střel ze hry.

Minnesotu zradila obrana, týmu s třetí nejhorší ofenzivou v lize dovolila střílet s úspěšností 58 procent. „Byl to absolutně otřesný výkon v obraně. Nedospělý basketbal,“ řekl trenér Minnesoty Chris Finch. Na Timberwolves se může dotáhnout Oklahoma City, která ztrácí jedinou výhru a má zápas k dobru.

Boston potvrdil roli nejlepšího týmu soutěže a vyhrál 119:110 v Dallasu. Jayson Tatum se o to zasloužil 39 body a Jaylen Brown 34 body. Dallasu nepomohl ani triple double Luky Dončiče za 33 bodů, 18 doskoků a 13 asistencí.

Triple double měl i Janis Adetokunbo, který 31 body, 17 doskoky a 10 asistencemi táhl Milwaukee k vítězství 122:113 nad posledním Detroitem.

Durant dotáhl Phoenix k těsné výhře nad Chicagem, které přitom vedlo už o 23 bodů. V poslední čtvrtině dal 17 bodů a postaral se i o vítěznou střelu. Celkovými 43 body si vytvořil sezonní maximum.

Basketbalová NBA Detroit - Milwaukee 113:122

Orlando - Cleveland 99:126

Philadelphia - San Antonio 133:123

Sacramento - Atlanta 122:107

Minnesota - Charlotte 125:128

Dallas - Boston 110:119

Phoenix - Chicago 115:113

Toronto - Memphis 100:108

Východní konference

Atlantická divize

1. Boston 44 34 10 77,3 2. Philadelphia 42 29 13 69,0 3. New York 43 26 17 60,5 4. Brooklyn 42 17 25 40,5 5. Toronto 44 16 28 36,4

Centrální divize

1. Milwaukee 43 30 13 69,8 2. Cleveland 41 26 15 63,4 3. Indiana 43 24 19 55,8 4. Chicago 45 21 24 46,7 5. Detroit 43 4 39 9,3

Jihovýchodní divize

1. Miami 43 24 19 55,8 2. Orlando 44 23 21 52,3 3. Atlanta 43 18 25 41,9 4. Charlotte 41 10 31 24,4 5. Washington 42 7 35 16,7

Západní konference

Jihozápadní divize

1. New Orleans 43 25 18 58,1 2. Dallas 43 24 19 55,8 3. Houston 42 20 22 47,6 4. Memphis 43 16 27 37,2 5. San Antonio 43 8 35 18,6

Severozápadní divize

1. Minnesota 43 30 13 69,8 2. Oklahoma City 42 29 13 69,0 3. Denver 44 30 14 68,2 4. Utah 44 22 22 50,0 5. Portland 42 12 30 28,6

Pacifická divize