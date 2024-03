Lakers bez Jamese po dramatu zdolali Milwaukee, zazářili Davis s Reavesem

„Bylo to jedno z těch utkání, kdy buď zápas můžete víceméně vzdát a soustředit se na další, nebo do toho dáte 110 procent a zkusíte najít způsob, jak se do něj vrátit. A to jsme udělali my,“ řekl Reaves, který 38,6 sekundy před koncem druhého prodloužení trefil klíčovou trojku za stavu 121:121.

Lakers přitom mohli rozhodnout už na konci základní hrací doby, Reaves ale těžký pokus v časové tísni neproměnil. V prvním prodloužení měl na ruce poslední střelu domácí Damian Lillard, ale zablokoval ho Davis.

V týmu Lakers, kteří si čtvrtým vítězstvím za sebou upevnili deváté místo v Západní konferenci, se na 29 bodů dostal také D’Angelo Russell, jenž přidal i 12 asistencí a sedm doskoků. Na straně Bucks sekundoval Adetokunbovi s 27 body Lillard, který se ale v závěru druhého prodloužení vyfauloval.

„Musíme se na utkání podívat ještě jednou a poučit se z něj. Proč jsme nebyli schopní ubránit, proč se míč nepohyboval, jak měl, proč jsme prohráli a proč všechny míče 50 na 50 vybojoval soupeř,“ uvedl Adetokunbo, jenž zaznamenal devátý triple double v sezoně. S 21 doskoky si vytvořil sezonní maximum.

Khris Middleton (vpravo) z Milwaukee bráněný Austinem Reavesem z Los Angeles Lakers.

Dallas vyhrál důležitý zápas konkurentů v boji o přímý postup do play off v hale Sacramenta 132:96. Oba týmy vstupovaly do zápasu s bilancí 42-29 a Mavericks se po páté výhře v řadě osamostatnili na šestém místě Západní konference. Kings klesli na osmu pozici znamenající účast v předkole.

Lídr Dallasu Luka Dončič zaznamenal 28 bodů, 11 doskoků a 8 asistencí, Mavericks trefili 22 trojek. Nejlepším střelcem Sacramenta byl s 18 body De’Aaron Foxe.

Druhý tým Západní konference Oklahoma zvítězila v hale pátého New Orleans 119:112 a přiblížila se na jedinou výhru k vedoucímu Denveru. Thunder vedli Jalen Williams s 26, Josh Giddey s 25 a Shai Gilgeous-Alexander s 24 body. V domácím dresu zaznamenal Zion Williamson 29 bodů a 10 asistencí.

V duelu týmů, které ve svých konferencích drží postupové místo do předkola, Golden State zvítězilo v Miami 113:92. Warriors táhl s 28 body Klay Thompson, domácí hráli bez nemocného Jimmyho Butlera a jejich lídrem byl s 24 body pivot Bam Adebayo.

Basketbalová NBA Miami - Golden State 92:113

Milwaukee - LA Lakers 124:128 po 2. prodl.

New Orleans - Oklahoma City 112:119

Sacramento - Dallas 96:132

Východní konference

Atlantická divize

1. y-Boston 72 57 15 79,2 2. New York 71 43 28 60,6 3. Philadelphia 72 39 33 54,2 4. Brooklyn 72 27 45 37,5 5. Toronto 72 23 49 31,9

Centrální divize

1. Milwaukee 72 46 26 63,9 2. Cleveland 72 44 28 61,1 3. Indiana 73 41 32 56,2 4. Chicago 72 34 38 47,2 5. Detroit 72 12 60 16,7

Jihovýchodní divize

1. Orlando 71 42 29 59,2 2. Miami 72 39 33 54,2 3. Atlanta 71 32 39 45,1 4. Charlotte 71 17 54 23,9 5. Washington 72 14 58 19,4

Západní konference

Jihozápadní divize

1. New Orleans 72 44 28 61,1 2. Dallas 72 43 29 59,7 3. Houston 71 36 35 50,7 4. Memphis 72 24 48 33,3 5. San Antonio 72 16 56 22,2

Severozápadní divize

1. Denver 72 51 21 70,8 2. Oklahoma City 71 50 21 70,4 3. Minnesota 71 49 22 69,0 4. Utah 72 29 43 40,3 5. Portland 72 19 53 26,4

Pacifická divize

1. LA Clippers 71 44 27 62,0 2. Sacramento 72 42 30 58,3 3. Phoenix 72 42 30 58,3 4. LA Lakers 72 40 32 55,6 5. Golden State 71 37 34 52,1

Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi.