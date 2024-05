Washington zařídil Dallasu v posledních vteřinách zápasu konferenční finále

Dallas prohrával v prvním poločase o 16 bodů a ve třetí čtvrtině narostlo jeho manko až na 17 bodů, ale dokázal se včas vzpamatovat. „Být v takové pozici v utkání, které může rozhodnout sérii, úplně nechcete. Ale když už jsme se do ní dostali, dokázali jsme odpovědět tak, jak to děláme po celou sezonu,“ uvedl Kyrie Irving, který nastřílel 22 bodů. Zkušený rozehrávač má v zápasech, v nichž jeho týmy usilovaly o ukončení série, neuvěřitelnou bilanci 14-0. Finále konference si zahraje poprvé od roku 2017, kdy nastupoval za Cleveland.

Velký podíl na postupu Dallasu měl Slovinec Luka Dončič, jenž nastřádal triple double za 29 bodů, 10 asistencí a 10 doskoků. Thunder nepomohlo 36 bodů Gilgeous-Alexandera.

Luka Dončič se raduje během šestého zápasu Dallasu proti Oklahoma City.

Právě lídr hostů 10 sekund před koncem nahodil na smeč Chetu Holmgrenovi, který poslal Oklahoma City do jednobodového vedení. Pak ale fauloval Washingtona na trojce a umožnil mu házet tři klíčové trestné hody.

„Kdybych to mohl vrátit, samozřejmě bych nefauloval a nechal bych Washingtona, aby netrefil trojku. Přál bych si to vzít zpět, jenže to nejde. Mohu se z toho jedině poučit,“ řekl kanadský rozehrávač, jenž předvedl svůj nejlepší střelecký výkon v play off. Mimo jiné proměnil čtyři z pěti trojek.

Jalen Williams dal za Thunder 22 bodů, o bod méně měl Holmgren. Na druhé straně sekundoval Dončičovi s Irvingem Derrick Jones Jr. s 22 body. Ligový nováček Derreck Lively II. zaznamenal 12 bodů a 15 doskoků.

Washington nastřílel devět bodů, až do začátku poslední čtvrtiny přitom neměl na kontě ani bod. V závěru nicméně kromě klíčových trestných hodů, z nichž poslední netrefil schválně, protože soupeř už neměl oddechový čas, dal také důležité trojky. „Drželi jsme pořád při sobě, což jsem neustále říkal i lavičce. Buďme spolu, mějme pozitivní energii. Dnes se ukázalo, že takhle se dá vyhrát,“ řekl Dončič.

Mavericks si pomohli 16 trojkami ze 34 pokusů, na doskoky předčili soupeř 47:31.

Ve finále konference je Dallas po dvou letech.