Nejasnosti kolem testů. Volejbalisté Beskyd přišli po kontumaci o čtvrtfinále extraligy

Odolena Voda Na hřišti si volejbalisté Black Volley Beskydy v předkole play off s Odolenou Vodou výborným výkonem vybojovali čtvrtfinále extraligy. Rozhodující duel v hale protivníka vyhráli 3:1 a celou sérii 2:1 na zápasy. Leč v zákulisí o postup přišli. Důvodem jsou antigenní testy...

Manažer frýdecko-místeckého klubu Marek Tomáš odmítl, že by úmyslně nedodali potřebné doklady týkající se testování hráčů.

„Šlo o to, že pětidenní lhůta, kdy můžeme testy prokázat, nám vypršela v devět hodin ráno v den utkání,“ uvedl Tomáš. „Když nám vyprší, jdeme druhý den na další.“

Přesto Beskydští podle Tomáše měli platné testy.

„Po sobotním zápase, který se hrál u nás, jsme přišli na kliniku, jenže tam nás odmítli, protože bylo narváno,“ řekl Marek Tomáš. „Tak jsme si koupili aspoň samotesty, které jsou schválené ministerstvem. Ty jsme si udělali a všichni byli negativní.“

Tak v čem byl problém?

„Neměli jsme to jak doložit,“ odpověděl Tomáš. „Je to moje administrativní selhání, ale pokud jde o zdraví, o sport, vše bylo v pořádku.“

S tím se ale členové sportovně technické komise volejbalového svazu nesmířili. „Nejasnosti kolem dokladů poskytnutých Black Volley Beskydy se nepodařilo den po utkání odstranit, a tak sportovně technická komise v souladu s předpisy volejbalového svazu rozhodla o kontumaci utkání ve prospěch Odoleny Vody,“ uvedl stručně předseda volejbalového svazu Marek Pakosta.

Marek Tomáš přiznává, že obrovsky chyboval. Nejasnosti kolem testů byly i důvodem, proč pondělní rozhodující duel předkola v Odoleně Vodě začal se zpožděním.

„Bohužel jsme jedny testy měli osm hodin po platnosti a druhé jsme neměli oficiálně potvrzené, protože jsme si je dělali sami. Nikoho jsme ale nemohli ohrozit,“ povzdechl si Marek Tomáš.

Pavel Horák, předseda Aera Odolena Voda, odmítl, že by se snažili výsledek zvrátit u zeleného stolu. „Šlo to mimo nás,“ komentoval verdikt ohledně kontumace. „Mrzí nás, co se stalo, protože jsme prohráli zaslouženě. Jsem z toho rozpačitý. U každého zápasu jsou však covidoví manažeři. A ti řešili nesrovnalosti, které se objevily. My jsme jen dodali podklady, které jsme měli, což jsou koronavirové pasy hráčů obou mužstev, soupis testů a podobně.“

Horák dodal, že sami na celou situaci doplatili pokutou. Její výši neprozradil. Jen to, že šlo o řády tisíců korun. „Teoreticky jsme totiž nesměli soupeře pustit do haly, když neměl doklady v pořádku,“ řekl.

Mohou se ještě Beskydští proti verdiktu odvolat, když play off startuje už ve čtvrtek?

„Verdikt respektujeme, přiznáváme pochybení,“ povzdechl si Tomáš. „Bohužel administrativní chyba nás poslala mimo hřiště a nebudeme moci potvrdit stoupající formu našeho týmu.“

Rozhodnutí o postupu Odoleny Vody do čtvrtfinále přišlo Horákovi v úterý o půl jedenácté v noci. A už ve čtvrtek čeká odolenavodský tým první duel na hřišti Českých Budějovic.

„Už jsem chtěl cizince poslat domů...“ podotkl Horák. „Ale jsou profíci musejí se připravit a ukázat, že volejbal umějí.“