Největší momenty US Open: Djokovičova diskvalifikace či úchvatná výměna se zakončením podél sítě

New York US Open plné zvratů, netradičních opatření a na konci radosti nového grandslamového vítěze přineslo opravdu spoustu zajímavých okamžiků. Jaké byly ty zcela nejzásadnější?

Djokovičova diskvalifikace

Ač si hned po incidentu sypal popel na hlavu, na diskvalifikaci po zásahu rozhodčí do krku a celkovém konci na US Open už Novak Djokovič nic nezměnil.

Podobný moment nezažil žádný z grandslamových turnajů dlouhých dvacet let, až Novak Djokovič v osmifinálovém duelu s Pablem Carreňem-Bustou po vlastním prohraném servisu v prvním setu na 5:6 odpálil naslepo míček a trefil čárovou rozhodčí do krku.

Novak Djokovič trefil sudí a byl diskvalifikován

Aktuální světová jednička tak napodobila počínaní Stefana Koubka z French Open 2000, kdy rakouský tenista vzteky zahodil raketu a zasáhl jí sběrače míčků. V minulosti na turnajích velké čtyřky byl vyloučen Jeff Tarango (Wimbledon 1995), Carsten Arriens (French Open 1995), proslulý bouřlivák John McEnroe (Australian Open 1990) či Denis Shapovalov, jenž trefil před třemi lety míčkem do oka sudího na umpiru.



„Pracuju na sobě mentálně stejně tvrdě, jako makám fyzicky. Snažím se být tou nejlepší verzí sebe sama na kurtu i mimo něj. Vím, že tyhle výbuchy mám, takový jsem byl vždycky,“ řekl novinářům Djokovič, jenž byl na US Open hlavním adeptem na vítězství. „Mluvil jsem o tom se svým týmem, hodně jsem o tom přemýšlel. Beru to jako velkou lekci.“

Prokletá karanténa Mladenovicové

Na letošní US Open nebude vzpomínat v dobrém francouzská tenistka Kristina Mladenovicová. Aktuálně 44. hráčka světa nejdříve ve druhém kole dvouher nedohrála vedení 6:1, 5:1 nad Ruskou Varvarou Gračovovou, poté byla jako nejvýše nasazený pár čtyřhry spolu s Tímeou Babosovou vyřazena kvůli karanténě.

Kristina Mladenovicová na US Open.

Vše začalo, když Mladenovicová, Adrian Mannarino a Edouard Roger-Vasselin sice mohli po styku s pozitivně testovaným krajanem Benoitem Pairem setrvat na US Open, ale za výrazně zpřísněných podmínek. Místo testu jednou za čtyři dny, byli tito tenisté testováni každý den, z hotelového pokoje nesměli vyjít, na což dohlíželi tenisovým US Open najmutí lidé.

„Žijeme tu noční můru. Mám jedinou touhu, a to získat zpět svou svobodu. Musíme za to bojovat,“ řekla francouzským novinářům Mladenovicová po prohře s Gračovovou.

Velký finálový obrat

Celý život zasvětil tenista Dominic Thiem touze po grandslamovém titulu. Dlouho si myslel, že může uspět na antuce, ale postupně začal věřit, že dokáže zvítězit i na tvrdém povrchu. Premiérový triumf z turnajů velké čtyřky získal v neděli na newyorském US Open po velkém obratu ve finále, i když po prvních dvou setech, ve kterých působil Thiem naprosto odevzdaným dojmem, by si na něj asi nevsadil ani jeho největší fanoušek.

„Splnil jsem si životní cíl, o kterém jsem snil od začátku kariéry, postupně se k němu přibližoval a uvědomoval si, že bych ho jednou mohl dosáhnout,“ řekl Thiem po vyčerpávající čtyřhodinové finálové bitvě s Němcem Alexanderem Zverevem. „Celý život jsem tomu zasvětil a teď je z toho senzační skutečnost,“ zářil Rakušan.

Dominic Thiem s vítězným pohárem.

Za úspěch děkoval svému týmu v čele s chilským koučem Nicolásem Massúem, bývalým devátým hráčem světa a olympijským vítězem z Atén 2004. „A celé mé rodině. Není to jen můj úspěch, ale všech lidí okolo mě. Teď nastal den, kdy jsem jim vrátil tu obrovskou podporu za všechny ty roky,“ řekl sedmadvacetiletý Thiem.



Ósakaová v nejen tenisové roli

Do finále US Open vstupovala Naomi Ósakaová v roli mírné favoritky. S rozjetou Viktorií Azarenkovou ale velice rychle prohrávala 1:6 a 0:2. „Bylo to strašně náročné především po mentální stránce. Na začátku jsem byla hodně nervózní, nemohla jsem vůbec rozhýbat nohy,“ líčila po zisku třetího grandslamu v kariéře.



Na cestě za titulem na US Open však japonská tenistka zastávala i jinou roli než jen sportovní.

Naomi Ósakaová pózuje s trofejí pro vítězku US Open.

Na cestě turnajem ji motivovaly i roušky se jmény několika černošských obětí policejního násilí. Do finále chtěla dojít i proto, aby mohla ukázat všech sedm ústenek, které si pro US Open nachystala: „Cítila jsem se díky tomu silnější. Přála bych si, aby spolu lidé začali více mluvit.“



Ósakaová se proti sociální nespravedlnosti vymezila už během Western & Southern Open. Nejlépe placená sportovkyně světa z turnaje Masters nejprve na protest odstoupila, ale po rozhovoru s pořadateli své rozhodnutí přehodnotila.

„Pokud se mi alespoň podaří zahájit debatu, je to krok správným směrem. Jsou tu důležitější věci než tenis, které je třeba okamžitě řešit. Z pokračující genocidy černochů z rukou policie už je mi na zvracení,“ neskrývala své rozhořčení.

Nejhezčí výměna turnaje v podání Maďara

Ač vypadl ve třetím kole, kdy podlehl 0:3 na sety Američanovi Francisovi Tiafoemu, byla výměna Martona Fucsovics jednou z hlavních ozdob turnaje.

Na síti prokázal maďarský tenista skutečně velký přehled a pohlednou výměnu zakončil úderem podél sítě, který se ve vrcholovém tenisu jen tak nevidí.

Reakce Tiafoeho mluví za vše.