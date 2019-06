Nemůžeme si myslet, že teď bude Maky vždycky ve finále, říká Hernych

PAŘÍŽ S tradičními pocity, trochou smutku a zároveň pýchou, vstřebával Jan Hernych porážku své svěřenkyně ve finále Roland Garros. Tenistce Markétě Vondroušové první grandslamový duel o titul nevyšel podle představ, přesto se už podle kouče zapsala do historie a stala se velkou hráčkou.

„Momentálně jsou všichni trošku smutní. Na druhou stranu jsme na Maky pyšní,“ řekl bývalý tenista Hernych novinářům. „Tenhle počin z ní dělá velkou hráčku a teď je potřeba na úspěch navázat. Dál pracovat,“ konstatoval trenér.

V devatenácti letech si levou rukou hrající Vondroušová zahrála první grandslamové finále. Znamená to, že má před sebou velkou budoucnost, jak se o ní říká už dlouho. „Potenciál má obrovský. Může porazit každou soupeřku, jen si nesmíme myslet, že teď bude na každém grandslamu ve finále,“ upozornil Hernych.

Na druhou stranu kouč ocenil, jak čerstvá šampionka Bartyová při proslovu s trofejí pro vítězku uvedla, že Vondroušovou čekají další grandslamová finále. „Nemyslím si, že to byla jenom fráze. Maky to může nakopnout,“ věří Hernych.

U své hráčky vyzdvihl, jak stejně jako zatím v celé letošní sezoně držela vysokou úroveň. „Nečekal jsem, že půjde do finále, ale její hra mě nepřekvapila. Dokázala se neskutečně vyrovnat s průběhem celého turnaje,“ řekl Hernych.

Cestou do finále Vondroušová na Roland Garros neztratila v šesti zápasech ani set, ale v boji o titul podlehla hladce 1:6 a 3:6 Ashleigh Bartyové z Austrálie. „Nebylo to moc dobrý. Maky se do zápasu vůbec nedostala,“ konstatoval trenér.

Bartyová od začátku dominovala. A když měla Vondroušová šance, tak se neprosadila. „Sešly se i špatné podmínky. Foukal strašný vichr. I proto Maky nenašla svou hru. Soupeřka se s nimi srovnala líp,“ uznal Hernych.



Z lóže na centrálním dvorci jen sledoval, jak se jeho talent nemůže prosadit. „Šlo to docela rychle. Říkal jsem si: Teď by se mohla chytnout. Tak teď! Jenže většinou to neklaplo. Nebylo to příjemné,“ prozradil Hernych, co se mu honilo hlavou.

Finále se hrálo krátce po pátečním semifinále. Vondroušová musela vstřebat náhle mnoho podnětů, gratulací a zvykat si na spoustu novinek. „Všechno pro ni bylo nové. Poprvé na centrkurtu. Našlo se víc střípků, které se poskládaly a ovlivnily vývoj zápasu. Někdy vám všechno svědčí, dneska to byl opačný případ,“ řekl.

Vondroušová se v neděli vrátí rychle domů, Absolvuje tiskovou konferenci a trenér doufá, že ze sebe rychle setřese stres. „Necháme ji vydechnout a pak bude zase třeba zabrat na dalších turnajích,“ řekl Hernych. Jeho svěřenkyně je přihlášena na turnaj na trávě v Birminghamu, ale ještě čeká, jestli se vejde do hlavní soutěže.