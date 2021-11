Neočkovaní amatérští sportovci mohou dál trénovat. Pro turnaje a soutěže ale tahle výjimka neplatí

Velikost neměnného kolektivu, kterého se výjimka týká, není omezena. „To je velmi dobrý signál ze strany státu směrem k aktivním jedincům, kteří berou sport za jednu ze zásadních obran proti pandemii. Rekreačně nebo v rámci tréninku je tedy možné sportovat. U organizované činnosti je nutné vést evidenci účastníků tréninků, což se však zpravidla v klubech děje standardně,“ uvedl předseda ČUS Miroslav Jansta.

Pokud je kolektiv proměnlivý, platí výše zmíněná výjimka pro skupiny do 20 lidí.

„Nad počet 20 osob se u proměnných skupin sice provádí kontrola bezinfekčnosti, ale děti do 12 let kontrole nepodléhají a neočkovaná mládež do 18 let, pokud nemá potvrzení o prodělání nemoci, může využít negativního PCR testu. Je to nastaveno rozumně a předpokládám, že kluby přizpůsobí činnost takových skupin a nebudou muset tréninky rušit,“ doplnil Jansta.

Na rozdíl od loňského roku, kdy v tuto dobu uplynulo šest týdnů z nakonec půlročního pozastavení sportovní činnosti, jsou podmínky pro organizovaný sport výrazně přívětivější.

„Aktuální mimořádné opatření sport zásadním způsobem naštěstí neomezuje. Je velmi důležité, že děti a mládež mohou pokračovat v organizované sportovní činnosti. To je naprosto klíčové k tomu, aby neztratily návyky ke sportu, k pohybovým aktivitám a tím také ke zdravému životnímu stylu. Veřejnost ani kluby zdaleka nejsou odstřiženy od sportu,“ komentoval Jansta podmínky, které za sportovní prostředí vyjednávala Národní sportovní agentura.

Jak velký problém nastane pro amatérské soutěže, zjišťují jednotlivé sportovní svazy. „Mám za to, že plošný problém to nebude, protože sportovců je proočkováno více než běžné populace. Pořadatelé soutěží v jednotlivých případech pak musí reagovat, zda jednotlivé zápasy či celé soutěže pro amatéry odehrají, přesunou nebo zruší,“ dodal Jansta.