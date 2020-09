Nešarmantní start Roland Garros. Diskvalifikace pěti hráčů a trenér mluvící o skandálu

Paříž Na pařížském grandslamu je poněkud dusno, nikoli však vinou počasí. Ještě před pondělním startem kvalifikace Roland Garros bylo oficiálně kvůli koronaviru vyřazeno ze hry pět tenistů, objevily se anonymní stížnosti na nezvládnutou situaci a Francouzka Alizé Cornetová k tomu všemu přidává: „Do hlediště chtějí pustit až moc fanoušků.“

Pořadatelé Roland Garros, letos výjimečně přesunutého na přelom září a října, sice pětici jmen oficiálně nezveřejnili, podle médií však do ní spadají Denis Istomin, Ernesto Escobedo, Pedka Kristin, Bernabé Zapata a jako nejznámější jméno Bosňan Damir Džumhur, někdejší světový hráč číslo 23.

Nikoli však proto, že by všichni byli nakažení. Jak zní ve zprávě z Paříže: „Tři byli v těsném kontaktu s koučem, který měl pozitivní test.“

Jenže zmíněný trenér Petar Popovič se brání. A dokonce vše pro list L‘Equipe označil za „obrovský skandál“. Jeho vysvětlení?



„Mé výsledky byly hraniční. Mám za sebou asi dvacet nebo pětadvacet testů v USA, Itálii a tady v Paříži, tenhle je první pozitivní – jelikož jsem před dvěma a půl měsíci koronavirus prodělal, mohly výsledek ovlivnit protilátky v mém těle,“ uvedl. „Jsem si na 99,9 procenta jistý, že je výsledek falešně pozitivní. Je mi líto Damira, byl velmi dobře připraven a nedostane šanci.“

A pak si přisadil, že v tenisovém světě jsou si sice všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější: „Myslím, že kdyby se to týkalo Rafy, šel by na druhý či třetí kontrolní test. My jsme tuhle šanci nedostali. Připadám si najednou tak malý a bezmocný.“

Skoro to vypadá, že se rodí další paradox: poté, co na US Open odmítla odcestovat řada hvězd včetně Popovičem zmíněného antukového démona Rafaela Nadala, proběhl americký grandslam bez výraznějších potíží. V přísných, až drsných podmínkách, to ano. Ale poháry byly předány, což je nejdůležitější.

Zato před startem pařížské hlavní soutěže už srbský tenisový žurnalista Saša Ozmo tweetoval: „Hráči zatím nejsou spokojení s podmínkami. Cituji nejmenovaného zástupce špičky: Nemůžeme věřit, že tohle je turnaj, natož grandslam. Komunikace vázne, často čekáme, pokojské na hotelu nenosí roušky, nikdo pravidelně nečistí stoly.“

V New Yorku podle zpráv od tenistek a tenistů vládl režim opačný, dbající na každý detail. A akce se odehrála kompletně bez diváků – což je další velký rozdíl proti blížícímu se antukovému svátku u Seiny. V Paříží plánují pustit do areálu až pět tisíc lidí denně, což vyvolává jak radost, tak obavy.

„Už tady ve Štrasburku je fanoušků až příliš mnoho,“ řekla pro AFP o jiné akci na území Francie Alizé Cornetová. „Jasně, není vůbec špatné mít je na tribunách. Ale taky nás žádají o fotky a podpisy a těžko se to odmítá.“

Doba koronavirová zkrátka přináší dosud nepoznané rozpory. „Jsme zavření na hotelu, nedoporučuje se nám z něj vycházet, všechny protokoly bereme opravdu vážně. A pak potkáme lidi, kteří odstupy vůbec nerespektují,“ postěžovala si Cornetová. „Chci, aby to bylo na Roland Garros lépe zvládnuté, neboť tam bude diváků ještě víc. A tím pádem víc rizika pro hráče.“

Na vyladění detailů mají v Paříži necelý týden. Zatím nezačali zrovna šarmantně.