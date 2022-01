UFC má svého děsivého krále. Jenže N’Gannou a jeho týmu vyhrožují, rasisticky uráží a on chce více peněz

Dlouhé roky byl post šampiona nejtěžší (a nejsledovanější) váhové kategorie nejslavnější MMA organizace světa tak trochu zakletý.

Zatímco v boxerském ringu jsme viděli delší vládnoucí dekády, mezi lety 2006 až 2015 pak málokdo pochyboval o tom, že králem je Ukrajinec Vladimir Kličko, za stejné období jen Brock Lesnar a Cain Velasquez obhájili pás, ale ve dvou zápasech v řadě. Rotaci ukončil až Stipe Miocic, skutečného dominátora ale mnozí vidí až v kamerunském rodákovi Francisi N’Gannou.

193 centimetrů výšky, 117 kilogramů váhy ve svalech. Navíc od proher s Miocicem a také Derrickem Lewisem se bijec přezdívaný „Predátor“ proměnil z muže, který vás uspí jediným úderem, ale jinak toho v arzenálu moc nemá, v komplexního bojovníka.

Ve víkendovém souboji svého bývalého sparingpartnera Ciryla Ganeho pak strhl k zemi (takedown) vícekrát – čtyřikrát – než za předchozích třináct zápasů v UFC (jednou) dohromady. „Nepřekvapil mě, čekal jsem, že tohle bude jeho cesta, ale vyšlo mu to. Musím to přijmout,“ hlesl po prohře 0–3 na body 31letý Gane.

Daleko živěji ale bylo na tiskovce s jeho přemožitelem. Na první pohled pochopitelně. Obhájce pásu z pozice outsidera u bookmakerů. Šampion. Král. „Nejstrašnější muž planety.“

Jenže většina otázek mířila ne na samotný duel, ale na to, co bude s N’Gannou dál. Pětatřicetiletému obru totiž skončil platný kontrakt. Následně vyšlo najevo, že tradiční „klauzule šampiona“ mu ji automaticky prodloužila o rok, nebo na tři zápasy. A že jeho manažer Marquel Martin před víkendem odmítl prodloužení o deset zápasů na sedm milionů dolarů.

„Klidně budu ten rok odpočívat, podívejte, kdy jsem měl poslední zápas,“ pousmál se před novináři a připomněl, že pás získal v odvetě proti Miocicovi v březnu 2021, tedy deset měsíců zpět.

„Nejde o peníze, jak se píše. Jsou důležité, to je jasné, protože ukazují na to, jak si vás váží, ale jde o podmínky smlouvy, které se mi nelíbí, se kterými nesouhlasím. Nemám pocit, že je se mnou zacházeno férově. A je nešťastné, že zrovna o tomto musíme mluvit právě teď a tady,“ pokračoval.

Viditelně unavený. Nejen zápasem, ale děním kolem své osoby celkově. Už před galavečerem zkritizoval respektovaný MMA novinář Ariel Helwani své kolegy za to, jak N’gannou grilovali, nechovali se k němu s respektem, když překrucovali jeho odpovědi.

I příležitostný fanoušek UFC si pak musel všimnout, že Kamerunci nepředával pás mocný šéf Dana White, přestože o zhruba 45 minut dříve u korunovace Brazilce Deivesona Figueireda nechyběl.

Otevřená válka UFC–N’Gannou

White proti všem zvyklostem nedorazil ani na tiskovou konferenci. „Podivné a neuctivé,“ napsal Helwani.

Aktivista za občanská práva, novinář a sloupkař New York Times Shaun King poté upozornil, že UFC na Twitter neumístilo během hlavního zápasu prvního placeného večera roku žádný highlights, přestože je to obvyklé, navíc opět – u předchozích duelů byl správce sítí ligy aktivní, jak jsou všichni zvyklí. „Vedení (White) UFC to svým zaměstnancům zakázal,“ napsal King.

A údajně mělo dojít i na rasistické útoky. Martin, manažer N’Gannou, umístil na svůj Instagram zprávu, kterou dostal z neznámého čísla se směrovačkou z Las Vegas, kde UFC sídlí.

V ní byl mimo jiné označen za „černou děv..“ a bylo mu připomenuto odmítnutí prodloužení smlouvy. „Dnes se ukáže, kdo bude mít poslední slovo,“ znělo ve zprávě.

Jistě, telefon má v Las Vegas kde kdo, ve chvíli, kdy následně právě Martinovi hrozí UFC soudem za to, že se sešel s obchodním partnerem Youtubera, boxera a také kritika Whitea – Jakem Paulem – je jasné, že N’Gannou a jeho tým v tom vidí spojitost.

Zvláště, když se šampion netají tím, že chce zkusit boxerský ring, kde mimo jiné vidí i šanci na pořádný výdělek.

Ostatně už se pár týdnů hašteří na sítích s králem těžké váhy a držitelem pásů WBC a The Ring Tysonem Furym. Mimochodem, zatímco N’Gannou dostal za poslední výhru 600 tisíc dolarů, obrovitý Brit si za celou trilogii s Američanem Deontayem Wilderem přišel na 100 milionů dolarů.

Navíc tentokrát nejde jen o vidinu tučné výplaty. Když N’Gannou přišel před třinácti lety do Francie, chtěl jít ve stopách svého vzoru Mika Tysona. Jenže si spletl adresu, kterou dostal, a vešel do MMA tělocvičny. „Box mám stále v záloze. Je to něco, co musím do konce kariéry udělat, nemám na to zbytek života,“ zopakoval v neděli.

Jisté je, že dokud bude mít platnou smlouvu, White ho do boxerského ringu nepustí. Jak tento příběh skončí? A ztratí UFC svého nezpochybnitelného krále těžké váhy, který se neustále zlepšuje, poráží všechny, které mu liga postaví do cesty, a zbytek z něj má neskrývaný respekt?