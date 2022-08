Největší boxerský šampion a nyní ruský poslanec Valujev: Na letící láhve šampusu v Lucerně nezapomenu

Dnes jako poslanec podporuje ruskou válku na Ukrajině, v rozhovoru pro Lidovky.cz se však „Ruský obr“ z Petrohradu vrací do roku 1999, k návštěvě české metropole, ale také k ukrajinským bratrům Kličkům, kteří byli jeho rivaly nejdříve na sportovním a nyní také na politickém poli.

Lidovky.cz: V roce 1999 jste dvakrát boxoval v Praze, v Mekce českého boxu Lucerně. Pamatujete si ty zápasy?

Byl to vlastně jen jeden boj. Ten první byl označen jako „No contest“ (bez výsledku – pozn. red.), protože tam došlo trochu ke skandálu.

Lidovky.cz: Ano. A jak jste vnímal, co se v Lucerně toho květnového večera dělo?

Co jsem si mohl myslet, když mi nad hlavou létaly lahve od alkoholu? (smích) Jaký jsem z toho mohl mít dojem? Celý ring byl politý šampaňským, které diváci asi chtěli vypít na oslavu mé porážky (zápas s Andreasem Sidonem oficiálně rozhodčí ukončil ve třetím kole, Sidon si ale vyhádal pokračování, a tak se od čtvrtého do šestého dějství boxovalo bez ringového – pozn.red.).