Záznam z výslechu Djokoviče: Mám dvacet minut na obhajobu? Ve čtyři ráno?

Právě kvůli krátké lhůtě na předložení důkazů pondělní soud světovou jedničku osvobodil.

Djokovič po verdiktu dvakrát trénoval v areálu Australian Open, start na grandslamu však stále nemá jistý, neboť rozhodnutí může zvrátit tamní ministr pro imigraci Alex Hawke. V úterý ale nijak nezakročil.

Soud po svém pondělním jednání zveřejnil kompletní přepis komunikace Srba se zástupci hraniční stráže, která proběhla na letišti v Melbourne.

Djokovič čelil výslechu v noci na čtvrtek tamního času. Nejprve zhruba v půl jedné ráno odpovídal na otázky o svém vakcinačním statusu.

Tazatel: „Jste, nebo nejste očkovaný proti covidu-19?“

Djokovič: „Nejsem očkovaný.“

Tazatel: „Děkuji. Měl jste někdy covid?“

Djokovič: „Ano, dvakrát. V červnu 2020 a také nedávno, pozitivní PCR test jsem měl 16. prosince 2021. Taky mám dokumenty, které to potvrzují.“

V další části tenista vysvětloval, že právě na základě nedávného prodělání covidu dostal výjimku z povinného očkování, kterou mu schválily dvě zdravotnické komise.

„Jedna byla federální a druhá myslím spojena se státem Victoria a australským tenisovým svazem. Možná se ohledně té druhé mýlím, ale vím, že tam určitě byla zdravotnická komise od federální vlády,“ říká.

Úředník však jeho výpověď zpochybňuje: „V tomhle dopise se píše o komisi od svazu, ne od federální vlády. Jste si určitě jistý?“

Djokovič reaguje, že jednoznačně ano. Po konzultaci s agentem ale připouští, že celou záležitost řešil s australským tenisovým svazem.

„Poskytnul jsem jim všechny mé PCR testy, pozitivní i negativní, mé protilátky a taky doplňující informace a oni to poslali dál nezávislé zdravotnické komisi státu Victoria. Tahle komise a taky komise australského tenisového svazu to pak prošly a na základě toho mi povolily vstup do Austrálie se zdravotnickou výjimkou. To je celý příběh.“

„Dívám se, jestli tu mám něco, co se týká federální vlády, ale jak jsem vyrozuměl předtím, žádost musí schválit vláda státu Victoria. Myslel jsem, že když chci do Melbourne a státu Victoria, na federální vládě nezáleží.“

Na to mu ovšem hraniční stráž odpovídá: „Přiletěl jste do Austrálie, která je řízena federální vládou.“

„Aha, dobře. Od federální vlády jsme žádné dokumenty nedostali,“ přiznává Djokovič.

Nerozumím, rušíte mi víza?

Následně výslech pokračoval před čtvrtou hodinou ráno australského času, kdy se tenista dozvěděl o možném zrušení svého víza.

Tazatel: „Na základě informací, které jste nám poskytl, vás informuji, že zvažujeme zrušení vašeho víza. Teď celou tu informaci přečtu.“

Djokovič: „Nerozumím, rušíte mi víza?“

Tazatel: „Tohle je upozornění o záměru zrušit ho podle imigračního zákona. Pak budete mít dvacet minut nebo kolik času chcete, abyste nám předložil důkazy, proč bychom víza neměli zrušit.“

Djokovič: „Nechápu, co dalšího po mně chcete. Předložil jsem všechny dokumenty, které po mě australský tenisový svaz a vláda státu Victoria v posledních třech nebo čtyřech týdnech chtěly. Podle jejich pravidel jsem dostal výjimku z očkování. Dorazil jsem sem na základě těchto dokumentů, jinak bych do země ani nemohl. Takže opravdu nerozumím, z jakého důvodu mě nechcete pustit. Čekám tu už čtyři hodiny a pořád nechápu, co je hlavním důvodem. Nedostatek jakých papírů? Nedostatek informací, které potřebujete? Nebo?“

Tazatel: „Musím projít tímto procesem a to vysvětlení mi můžete dát po tom časovém úseku, který vám dáme. Po těch dvaceti minutách.“

Djokovič: „Takže vy mi opravdu dáváte dvacet minut, abych se pokusil předložit doplňující informace, které nemám? Ve čtyři hodiny ráno? Dostali jste mě do velmi nepříjemné pozice. Ve čtyři ráno nemůžu zavolat řediteli australského tenisového svazu, nemohu se spojit s nikým z vlády státu Victoria. Je pro mě šokující, že mi oznamujete zrušení víza. Na základě čeho vlastně? Dáváte mi dvacet minut, abych udělal co? Říkám rovnou, že vám nemám co říct. Pokud můžete, počkáme do osmi ráno, pak můžu zavolat australskému tenisovému svazu a vyřešit to. Ale teď? Všichni spí. Nedává to smysl. Udělal jsem všechno, co jsem jen mohl.“

Srb poté dostává informaci, že federální vláda prodělání covidu v posledních šesti měsících neakceptuje jako důvod pro výjimku.

„To není pravda,“ ohrazuje se. „Nezávislá zdravotnická komise státu Victoria potvrdila, že pokud jste koronavirus měli v posledních šesti měsících a máte dostatečný počet protilátek, tak máte na výjimku nárok.“

Úředník poté vyzývá Djokoviče, aby podepsal dokument, kde se píše o záměru zrušit vízum. Tenista odmítá se slovy, že ve čtyři ráno nemůže zavolat nikomu, kdo by podpořil jeho tvrzení.

„Přílet do Austrálie je federální záležitost,“ opakuje úředník. „Vstup kontroluje federální vláda. Proto vám dávám příležitost předložit nějakou korespondenci, kterou tenisové úřady poslaly federální vládě.“

„Vláda státu Victoria si od nás a australského tenisového svazu vzala všechny dokumenty a poslala je federální vládě, která řekla, že to je v pořádku,“ tvrdí Djokovič. „Jinak bych sem ani neletěl, všichni mě ujistili, že mám veškerou dokumentaci.“

Máte čas do 8:30

První hráč světa po další debatě dostal zpět mobil a ujištění, že na obhajobu má čas do 8:30. Jenže krátce po šesté hodině za ním zas přišli.

Tazatel: „Předtím jste zmínil, že nemáte nic dalšího, co byste mohl dodat.“

Djokovič: „Ale za pár hodin možná něco mít budu.“

Tazatel: „Dobře, ale pokud nebudete schopen odpovídat, rozhodnutí můžeme udělat na základě informací, které známe teď.“

Djokovič: „Takže chcete rozhodnout teď?“

Tazatel: „Pokud by to bylo možné, tak ano. Můžeme se rozhodnout na základě informací, které máme teď.“

Djokovič: „Zrušíte mi vízum, to je jasné. Ale když nemůžu do země, rád bych tu dvě tři hodiny počkal, jestli pro mě právníci můžou něco udělat.“

Tazatel: „Dobře, ale pokud vám zrušíme víza, nezůstanete tady, půjdete do hotelu ve městě.“

V detenčním zařízení tenista skutečně skončil. V 7:42, i když měl slíbený prostor do 8:30, obdržel formální verdikt o zrušení víz. Soudu, ke kterému se Srb odvolal, pak v pondělí právě kvůli tomuto pochybení úřadů rozhodl v Djokovičův prospěch.

Kauza však stále pokračuje, na tahu je ministr.