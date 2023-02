Jednička musí dál prosit. Neočkovaný Djokovič žádá o výjimku pro turnaje v USA

Světová tenisová jednička Novak Djokovič požádal o výjimku z očkování proti koronaviru, aby mohl hrát na březnových turnajích v Indian Wells a Miami. Agentuře Tanjug to řekl bratr srbské hvězdy Djordje. Cizinci se při vstupu do USA stále musejí vykazovat očkováním, tato povinnost by mohla být zrušena v květnu.