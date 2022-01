Djokovič může zůstat v Austrálii, rozhodl soud. Podle otce ho hned zadržela policie, hrozí mu deportace

Nejnovější problém tkví v tom, že soud sice Djokovičovi povolil setrvání v Austrálii, rozhodl tak ale na základě procesní chyby federálních úřadů, které nedaly Srbovi dostatek času hájit se poté, co mu zrušily víza.

Soud se ale nezabýval tím hlavním. Tedy důvodem, proč tenista obdržel výjimku z povinné vakcinace. Neočkovaný Djokovič argumentuje, že ji dostal na základě prosincového prodělání covidu, federální orgány oponují, že toto není dostačující.

I když tedy soud nařídil, aby byl Srb okamžitě propuštěn z izolace, jeho otec Srdjan prozradil médiím, že tenistu zadržela policie.

Kolem Park Hotelu v Melbourne, kde Novak Djokovič čeká na verdikt soudu, se shromáždili novináři.

Do záležitosti se totiž může vložit australský ministr pro imigraci Alex Hawke, který může osobně zasáhnout a světovou jedničku vyhostit.

Právník vlády už u soudu naznačil, že ministr bude tento krok zvažovat. Pokud by se Hawke rozhodl Djokoviče deportovat, znamenalo by to pro Srba tříletý zákaz vstupu do země. Případ by se tak zřejmě vrátil k soudu.

5. ledna 2022

Soud původně rozhodl ve prospěch Djokoviče

Po jeho jednání platilo, že první tenista světa může opustit izolaci a chystat se na Australian Open, které začne přesně za týden. Djokovič na něm má usilovat o rekordní 21. grandslamový titul.

Měl také dostat zpátky svůj pas a další osobní věci, australská vláda by mu podle rozhodnutí soudu měla zaplatit náklady spojené s řízením.

Soudce případu Anthony Kelly už během jednání kritizoval mnohahodinový výslech Djokoviče na letišti. Tenista se o hrozbě zrušení víza dozvěděl ve čtvrtek krátce před čtvrtou hodinou ranní. Úředník ho vyzval, aby předložil argumenty, proč by to australská strana neměla udělat.

Novak Djokovič v semifinále Davis Cupu.

„Nechápu, co dalšího po mně chcete,“ reagoval tenista podle u soudu zveřejněného přepisu. „Poskytl jsem všechny dokumenty, které australský tenisový svaz a vláda státu Victoria žádala v posledních třech nebo čtyřech týdnech.“

O chvíli později sám doslovně přiznal, že není očkovaný.

Soud dále upozornil, že australská vláda nedala Srbovi dostatek času, aby se proti zrušení víz bránil. Původně mu úřady slíbily, že verdikt vynesou ve čtvrtek v 8:30 ráno tamního času, nicméně rozhodnutí přišlo už v 7:42.

Pokud by tenista měl více prostoru, mohl se poradit s právníky či organizátory Australian Open a přijít s lepším odůvodněním.

Postup úřadů byl jedním z důvodů, proč soud rozhodl v Djokovičův prospěch. Kelly také zdůraznil, že Srb kontroverzní výjimku obdržel po důkladném posouzení. „Byla udělena nezávislou odbornou komisí specialistů, kterou ustanovila vláda státu Victoria,“ řekl.

Ve světle těchto zjištění soudce rozhodl, že Djokovičovo dlouhé vyšetřování na letišti i zrušení jeho víz bylo neopodstatněné.

Soudce projevil pochopení

Soud projednával Srbův případ celou noc na pondělí tuzemského času. Světové agentury informovaly, že Kelly pro Djokovičovy potíže vyjadřoval pochopení od začátku. „Co vůbec dalšího měl tento muž udělat?“ poznamenal, když se dozvěděl, jak tenista při žádosti o výjimku z povinného očkování i po příletu do Melbourne postupoval.

Právní zástupce světové jedničky Nicholas Wood hovořil o tom, že Djokovič splnil všechny nezbytné požadavky ke vstupu do země a že hraniční úřady mu nepředložily oprávněný důvod, proč mu víza zamítly.

„Udělal naprosto všechno, o čem si myslel, že potřebuje ke vstupu do Austrálie,“ řekl Wood. „Dokonce i federální vláda si myslela, že může v pořádku přijet, když mu dala víza.“

Advokát australské vlády Christopher Tran ale oponoval, že nedávné prodělání nemoci Djokoviče neopravňuje k obdržení výjimky a popřel, že by procesy zahrnuté v rozhodnutí byly neférové nebo neopodstatněné.

Soud však nakonec rozhodl opačně a zdůraznil, že Srb měl dostat více času na obhajobu.

Před budovou soudu protestovali příznivci

Čtyřiatřicetiletý Djokovič mohl během slyšení opustit detenční hotel a navštívit své právní zástupce, s nimiž sledoval živý přenos jednání soudu.

K protinožcům dorazil minulý týden ve středu, ale federální úřady mu na letišti zrušily vízum, přestože Srb od organizátorů Australian Open obdržel výjimku z povinného očkování proti covidu. Povolení dostal, protože v prosinci nemoc údajně prodělal.

Jenže podle federálních úřadů tento důvod k udělení výjimky nestačí. Tenista měl původně zemi opustit hned ve čtvrtek, ale proti rozhodnutí se odvolal k soudu, který se jeho případem zabýval v pondělí.

Podporovatelé tenisty Novaka Djokoviče protestují před budovou soudu, který projednává Srbův případ.

Ačkoliv bylo jednání zcela virtuální kvůli rychlému šíření varianty omikron v Austrálii, před budovou soudu projednávajícího Djokovičův případ se sešlo několik desítek podporovatelů tenisové jedničky. Někteří z fanoušků mávali srbskými vlajkami.

„Žije jako zvíře v lidské zoo. ... To, co se tu děje, je neaustralské. Je to politika a rozhodně rasismus,“ uvedl jeden z podporovatelů.

Další Djokovičovi zastánci se v neděli setkali před budovou parlamentu v srbské metropoli Bělehradě. Promluvil k nim tenistův otec, který rovněž australské úřady obvinil z toho, že se k jeho synovi - a všem Srbům - chovají jako ke zvířatům.