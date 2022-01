‚Nový Kličko‘ uhranul zámoří. Doma je boxer Faust kvůli změně jména za nepřítele, v USA ale září

Ještě v roce 2017 byl po výhře na ME ukrajinský boxer doma za hvězdu. V rozhovorech vyprávěl, jak je šťastný, že mu poslal gratulaci zprávou i Vladimir Kličko, se kterým předtím spároval. A kterého považuje za svůj vzor. Ukrajinci jej oslavovali mimo jiné i za to, že na šampionátu porazil Frazera Clarka. Brita, který je oblíbeným sparingem Anthonyho Joshuy, se kterým dva měsíce předtím prohrál Kličko ve Wembley. Jenže ve chvíli, kdy jej zlanařil na přelomu let 2019 a 2020 Erol Ceylan do profesionálního ringu, přízeň ukrajinských médií vyprchala. Ani ne kvůli stěhování do Německa, jak před ním učinili právě i bratři Kličkové, ale kvůli změně jména, aby byl zajímavější pro západní trh. Právě tento krok Ukrajince urazil. Svaz se pomstil zákazem činnosti pro jeho trenéry, Faust dle dostupných zpráv od té chvíle doma nebyl. A nejspíše se jen tak nevrátí. A ukrajinská média o něj ztratila zájem...