Neusser po konci v čele NSA: Teď nás teprve čeká pořádný boj v zákulisí českého sportu

Lidovky.cz: Čekal jste to podobný vývoj?

Ano, už od léta, jak jsem zmínil na tiskové konferenci. Byl bych blázen, abych se držel funkce za každou cenu, když jsem sám cítil, že jsou tu různé zákulisní boje a sport se opravdu dostává do krize, jak řekl i pan premiér. Proč bych měl lpět na funkci, když si někdo myslí, že by to mohl dělat lépe?

Lidovky.cz: Myslíte krizi sportu, za kterou si může vnitřními boji sám?

Buďme upřímní, je to i ten důvod, vše souvisí se vším.

Lidovky.cz: Bavíme se i o vašich napjatých vztazích s ČOV a jejím předsedou panem Kejvalem?