„Ochočený“ šachový mistr světa? Carlsena vyzve jeho Nemesis se židovskými kořeny

PRAHA Vítěz šachového turnaje kandidátů Rus Jan Něpomňaščij je pro úřadujícího světového šampiona Magnuse Carlsena z Norska tím nejméně příjemným možným soupeřem v souboji o titul mistra světa.

O síle šachistů nejlépe vypovídá jejich rating (elo) vyjádřený ve světovém žebříčku, jenže podobně jako v jiných individuálních zápoleních ve vzájemných duelech hrají roli i jiného faktory.



Není proto překvapením, že každý hráč má své oblíbené i naopak neoblíbené protivníky a ne vždy záleží na tom, jak vysoko v žebříčku se soupeři nacházejí.

A tak není výjimkou, že dva velmistři s vyrovnaným ratingem mají vzájemnou bilanci naprosto jednoznačnou pro jednoho z dvojice. V šachovém světě se tomu říká, že jeden má toho druhého „ochočeného“, nebo že je jeho „dodavatelem bodů“.



A přestože nejlepší šachista poslední dekády Magnus Carlsen z Norska se donedávna pyšnil dlouhou sérií neporazitelnosti, také on má soupeře, který si jej dokázal „ochočit“.

Jmenuje se Jan Něpomňaščij a na podzim bude jeho novým, už čtvrtým vyzývatelem v souboji o titul mistra světa.

Turnaj kandidátů v ruské režii Kvůli koronavirové pandemii byl aktuální Turnaj kandidátů, který je kvalifikací pro zápas o šachového mistra světa, zcela mimořádný. V Jekatěrinburgu byl loni v dubnu přesně v polovině přerušen a dohrával se až letos od 19. do 28. dubna.

V turnaji dvoukolově bojovalo osm velmistrů a vítěz byl překvapivě znám již po předposledním kole. Soutěž po skvělém výkonu vyhrál domácí velmistr Jan Něpomňaščij nakonec s půlbodovým náskokem před Maximem Vachierem-Lagravem.

„Jan Něpomňaščij zvítězil zaslouženě, ale Maxime, Fabiano i Anish také sehráli celou řadu vydařených partií. Jan se velmi zlepšil. Už dávno bylo zřejmé, že je mimořádně talentovaný, ale v posledních letech na sobě zapracoval a dosáhl výrazného výkonnostního vzestupu,“ řekl k turnaji pro LN nejlepší český šachista David Navara. Šachový Turnaj kandidátů

1. Jan Něpomňaščij (Rus.) 8,5 b.

2. Maxime Vachier-Lagrave (Fr.) 8 b.

3. Anish Giri (Niz.) 7,5 b.

4. Fabiano Caruana (USA) 7,5 b.

5. Ding Liren (Čína) 7 b.

6. Alexander Griščuk (Rus.) 7 b.

7. Kirill Aleksejenko (Rus.) 5,5 b.

„Je to obrovský milník v mojí kariéře, možná i životě,“ přiznal po triumfu na Turnaji kandidátů ruský velmistr, který se věnuje šachu od čtyř let.

A nemusí skončit jen u toho. Začátek příběhu jeho rivality s Carlsenem můžeme hledat už v roce 2002 na šachovém mistrovství světa dětí do 12 let, které vyhrál Něpomňaščij, a to na pomocné hodnocení právě před norským fenoménem. Od té doby se oba dostali do světové špičky a za šachovnicí se potkali již mnohokrát (všech partií sehráli už 72, v klasickém šachu pak 11).

Ruský vyzývatel na krále umí

A přestože Carlsen je již déle než deset let světovou ratingovou jedničkou (loni mu skončila například více než dvouletá šňůra bez porážky), vzájemnou bilanci má s Něpomňaščim, jako s jediným z hráčů současné špičky, (silně) negativní.

Z oněch jedenácti vážných partií vyhrál třicetiletý šachový král pouze jednou, zatímco jeho ruský vrstevník čtyřikrát.

Hned další tucet partií pak čeká tuto dvojici na konci letošního roku v zápasu o titul mistra světa díky triumfu Něpomňaščiho tento týden na Turnaji kandidátů.

Šampion čeká ofenzivní show

Carlsen vstoupí do souboje o světový titul coby favorit, má z těchto klání daleko větší zkušenosti, vždyť to bude už jeho pátý takový souboj. Navíc dosud vždy odcházel coby vítěz.

Jestli ho ale může někdo v současnosti ohrozit, je to právě rodák z ruského Brjansku.

„Je to extrémně zajímavý soupeř, někdo, kdo také rád hraje ofenzivně, čímž ale nabízí soupeřům šance. Bude to vzrušující souboj,“ zněla první slova úřadujícího mistra světa.

On i jeho vyzývatel půjdou do souboje s vědomím, že v poslední partii – v březnu na turnaji v rapid šachu pořádaném Carlsenem – slavil v semifinále ruský velmistr se židovskými kořeny.

Souboj o šachový trůn vypukne 24. listopadu v Dubaji v rámci světové výstavy Expo a kromě titulu bude ve hře i cenový fond ve výši dva miliony eur, z nichž si vítěz odveze dvě třetiny a poražený jednu třetinu.

Klání bude přímo z místa přihlížet také reportér Lidových novin.