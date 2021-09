Od sportovců padla směrem ke Kejvalovi oslovení, která nejdou ani publikovat, říká poslanec Birke

Rozhovor

PRAHA - Poslanec ČSSD Jan Birke je členem sněmovního podvýboru pro sport, který projednával neslavný let do na olympiádu do Tokio, v němž se nakazilo několik sportovců. „Některá označení, která padla od sportovců nejdou snad ani publikovat. Chápu, proč včera (v pondělí) ten výbor udělali, byla to pro ně příprava na dnešek,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.