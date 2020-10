Odveta s McGregorem? Moc chlastá a mlátí staré lidi. Nezaslouží si mou pozornost, odmítá Chabib

Praha Odveta, druhý zápas? Vůbec! Chabib Nurmagomedov doslova pohřbil šance na další zápas s Conorem McGregorem. Důvod? Prý na něj irský bojovník nemá v žádném případě nárok. „Moc chlastá a mlátí staré lidi, nezaslouží si mou pozornost,“ uvedl na konto svého rivala.

Když se v rozhovoru pro Yahoo Sport měl Chabib Nurmagomedov rozpovídat na téma odvetného duelu s Conorem McGregorem, odvětil razantně. „McGregor? Toho už jsem porazil. Proč s ním mám zápasit znovu?“

A hned o chvilku později přidal další důvod, proč není možné velkolepou show z roku 2018 zopakovat. „Prvně se musí vrátit a párkrát uspět. Nemyslím si, že si ještě zaslouží šanci bojovat o titul, protože není soustředěný. Moc chlastá a mlátí staré lidi, nezaslouží si moji pozornost,“ dodal sebevědomě ruský zápasník.

Pro svá slova měl důvod. Narážel totiž na incident z roku 2019, kdy McGregor napadl v irském baru staršího muže. Sám rodák z Dublin navíc přiznal, že v přípravě na zápas s Chabibem i nadále požíval alkohol. Dost možná svou whiskey, se kterou je na trhu velmi úspěšný.



Na druhý duel Chabib vs McGregor tak nejspíš nedojde. První jmenovaný se navíc aktuálně připravuje na mnohem důležitější utkání. Takové, které mu pomůže zvěčnit své jméno v dějinách bojového umění.

Chabib Nurmagometov.

Ruský zápasník chce totiž dosáhnout na úctyhodnou bilanci 30 vítězství, 0 porážek, k čemuž mu chybí dva podařené fighty. Ten s pořadovým číslem 29 může přidat už brzy, 24. října na UFC 254, kde bude svůj titul obhajovat proti prozatímnímu šampionovi Justinu Gaethjemu.



„Do historie jsem se již zapsal, ale já potřebuju naplnit svůj odkaz. A Gaethje je pro to kvalitní soupeř,“ ví Chabib.

Do akce se chystá i jeho irský protějšek, který vyjednává o návratu ze zápasnického „důchodu“. V současnosti to vypadá, že by se mohl představit v souboji s Dustinem Poirierem v lednu příštího roku.