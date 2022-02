První úspěch v Pekingu. Čeští curleři na úvod olympiády porazili obhájce bronzu z Norska, rozhodl ‚extra kámen‘

„Je super, že už máme zapsanou první výhru. Není lepší způsob, jak začít olympijské hry. Pro mě je to určitě úleva,“ jásala Paulová v rozhovoru pro Radiožurnál. „Ze mě to sejme tlak, protože začít výhrou je dobrý vstup a určitě nás to uklidní. Zápas byl dost nervózní,“ přidal Paul.



Českému páru se přitom v hale Ice Cube zpočátku nedařilo. Po dvou endech prohrávali 0:2 a po sedmi z osmi 3:6.

O to sladší byl pro ně finiš vypjatého mače.

V závěrečném endu měli po chybě Skaslienové šanci na čtyři body a výhru. Poslední kámen z ruky Paulové byl však krátký. „Jediné, co mě omlouvá, že to byl první zápas o vítězství na olympiádě, jinak to je skoro neomluvitelné. V Praze bych se šourala uličkama a doufala, že mě nikdo nepotká,“ už uvolněně vykládala Paulová.

Češi totiž po zisku tří bodů vyrovnali na 6:6, vynutili si prodloužení a v extra endu si připravili výhodnou pozici. „Tom nás zachránil dvěma krásnými freezy, kameny na centimetr přesnými a ve správném úhlu, což je extra těžké, to vyžaduje um,“ chválila Paulová svého manžela.

Skaslienové se na závěr nepovedlo nejblíže středu postavený český kámen vyrazit. Češi tak oslavili vítězství 7:6 a radost s nimi sdílela v hledišti i část hokejistů.

Paulovi doufají, že jim výhra dodá do dalších zápasů klid. „Uklidníme se a kameny budou s větší pravděpodobností a přesností,“ věří Paul. „Musím o prvním zápasu popřemýšlet, určitě jsem hrála pod svoje limity. Tohle není curling, který bych tady chtěla ukazovat,“ doplnila bojovně Paulová.

V základní části odehrají Češi ještě osm zápasů, ve čtvrtek se utkají od 2:00 SEČ se Švédy a od 13:00 SEČ s Australany. Čtyři páry postoupí do semifinále, finále je na pořadu v úterý 8. února.