Čeští oštěpaři berou na olympiádě hned dva cenné kovy. O medailové žně se postarali Vadlejch a Veselý

Do olympijských her v Tokiu zasáhli jako poslední z českých zástupců. A tuzemské výpravě obstarali báječné zakončení už tak povedené akce.

Vadlejch a Veselý získali cenné kovy s pořadovými čísly 10 a 11, čímž udělali z Tokia nejúspěšnější hry v samostatné české historii.

Třebaže před závodem nepatřili k favoritům, na sportovní svátek se perfektně nachystali.

Oba si vylepšili sezonní maxima už v kvalifikaci, ve finále pak řádili znovu. Po závodě svou radost vyřvávali směrem k českým příznivcům na tribuně, odkud jim fandil i Jan Železný, trojnásobný olympijský šampion.

V Tokiu jeho odkaz připomněli hned dva nástupci.

Veselý dlouho druhý, sesadil ho až Vadlejch

Vadlejch si stříbrný hod šetřil až do páté série, do té doby díky pokusu 83,98 metru figuroval na páté příčce.

A pak to přišlo.

Velehod českého oštěpaře dopadl až do vzdálenosti 86,67. Vadlejch se mocně zaradoval, poznal, že konečně sladil vše potřebné. Povedlo se mu to na nejdůležitější akci posledních pěti let, vytěžil z toho svůj nejdelší pokus od roku 2018.

Rázem se posunul na druhou příčku, kterou už bez problémů udržel.



Veselý, ve 38 letech nejstarší z oštěpařů ve finále, se ustřelil ve třetí sérii.

Úvodní dva pokusy poslal ke hranici 80 metrů, při třetím ale vytáhl dynamický rozběh, mohutně se napřáhl, mrštil náčiním a pak už jen toužebně sledoval dráhu jeho letu.

A když viděl, kam až dohodil, zvedl obě ruce nad hlavu a zatnul je v pěst.

K radosti měl pádný důvod, vždyť tak daleko se dostal naposledy v roce 2015. Před Tokiem mělo jeho sezonní maximum hodnotu 82,63, v Japonsku si jej zlepšil téměř o tři metry.



Vyhoupl se tak na druhé místo, ze kterého jej sesadil až Vadlejch. Veselý slavil svůj druhý olympijský bronz, přičemž medaili z Londýna získal dodatečně.

„Já nemám slov. Před devíti roky jsem si tu medaili neužil, dostal jsem ji až zpětně,“ vzpomínal v rozhovoru pro ČT Veselý. „Draly se mi slzy do očí, prostě WOW,“ hledal slova bronzový medailista.

Stříbrný Vadlejch bral Veselého pokus ve třetí sérii jako motivaci: „On je ten, který může za moji stříbrnou medaili,“ radoval se.

Vetter nečekaně odpadl

Ani do užšího finále se překvapivě neprobojoval největší favorit na zlato Johannes Vetter. Němec se v sezoně dostal i na 96,29 metru, v Tokiu se však s formou nepotkal.

V kvalifikaci hodil 85,64, ve finále předvedl pouze 82,82. Při druhém pokusu navíc přešlápl, načež se s bolestivou grimasou držel za nohu. A ve třetí sérii rovněž nezapsal platný hod.

Šampion Čopra ovládl už kvalifikaci, vítězný hod ukázal druhým pokusem.