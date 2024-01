Prodej vstupenek na Oktagon v Edenu začal. Nejdražší pořídíte za 50 tisíc

Odveta století. Tak nazývají promotéři Oktagonu souboj Karlose Vémoly s Attilou Véghem, kteří se utkají v MMA kleci po téměř pěti letech. Nejspíš ve svém posledním profi zápase. Ale nikoli v O2 areně, nýbrž na fotbalovém stadionu v pražském Edenu.

iDNES.cz vám nabízí odpovědi na klíčové otázky k očekávanému turnaji.

Kolik vstupenek do Edenu bylo k mání?

Do prodeje šlo zatím 23 500 vstupenek. Všechny jsou k sezení. Na ploše bude 7 500 diváků, další na tribunách. Celkem bude na stadionu téměř 30 tisíc lidí. Přesná kapacita zatím není jasná, jelikož organizátoři ještě řeší prvky show.

Kdo si mohl koupit vstupenky jako první?

Prodej začal v neděli 28. ledna, kdy si mohli vstupenky pořídit členové Oktagon.tv Clubu. Prodalo se jich zhruba 6 tisíc.

Jak probíhal přednostní prodej pro registrované?

Začal v pondělí v 10:00 a za dvě hodiny bylo prodáno přes 15 tisíc vstupenek (včetně členů Oktagon.tv Clubu), což činí zhruba 60 % celkové kapacity stadionu. Prodej nadále pokračuje. Zájemci, kterých bylo nakonec téměř 30 tisíc, se mohli registrovat na oktagon.ticketportal.cz. V pondělí po 10. hodině jim přišel do mailové schránky unikátní kód, přihlásili se do účtu na Ticketportalu, vložili kód a vybrali si místa na stadionu.

Kolik vstupenky stojí?

Nejlevnější na tribunu (Category VI.) vyjdou na 1290 Kč, na plochu 2490 Kč. Kdo by rád VIP vstupenky, nejlevnější varianta (VIP LOUNGE) stojí 8490 Kč, nejdražší (VIP ALL IN) přímo u klece 49 990 Kč.

Kdo bude 8. června na Oktagonu 58 v Edenu zápasit?

Zveřejněn byl pouze hlavní zápas turnaje. Karlos Vémola vs. Attila Végh o titul v polotěžké váze Oktagonu. Čech a Slovák, dva osmatřicátníci, známé tváře domácí MMA scény. Možná si jejich souboj v O2 areně z listopadu 2019 ještě pamatujete. Végh tehdy knokautoval Vémolu po 127 vteřinách. Od té doby se mluví o odvetě, která přichází až letos. Kdo dál? „Napsaných už mám osm zápasů. Ale jména potvrdit nemůžů, protože někteří bojovníci mají ještě zápasy před sebou,“ uvedl promotér Ondřej Novotný v pořadu MMA Letem Světem. Nabízí se dosud neporažený Matěj Peňáz či návrat Davida Kozmy.

Kudy budou bojovníci do klece nastupovat?

Podobně jako při fotbalovém zápase vyjdou z tunelu pod VIP Lounge. Projdou kolem sektoru 101 a 102, načež zamíří směrem ke kleci uprostřed stadionu.

Kdy se otevře veřejný prodej vstupenek?

Ve středu 31. ledna. Kolik lístků bude k dispozici, závisí na zájmu registrovaných uživatelů.

Jaké turnaje chystá Oktagon před červnovým Edenem?

Už 10. února se koná turnaj v německém Oberhausenu, následuje galavečer v Ostravě (3. března) a v anglickém Birminghamu (20. dubna). Kde se uskuteční květnový turnaj Oktagon 57, ještě není známo.