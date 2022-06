Udělali z Eckerlina lháře bez stoprocentní jistoty, bouří český sudí. Oktagon získal odvetu ‚zdarma’

A zvedla tím další vlnu emocí.

Velká část fanoušků rozhodnutí Německé federace MMA (GEMMAF) ocenila, ostatně řada z nich už krátce po duelu poukazovala na to, že Brazilec měl vyhrát. Najdou se ale naopak tací, kteří poukazují na nebezpečný precedens ne až tak zkušené organizace, pro kterou to byl první podobně velký galavečer. V Německu byl tento sport dosud na pokraji zájmu. O co v tolik diskutovaném zápase ve velterové váze ze 4. června šlo?

Uběhlo zhruba 90 vteřin z duelu mezi domácí hvězdy Christiana Eckerlina s nepříjemným Brazilcem Denilsonem Nevesem de Oliveirou, když jeho levé koleno trefilo krásně pod žebra německého favorita. Ten se následně skácel k zemi, držel se za břicho, až později se chytil i za rozkrok.

Zkušený sudí Pavel Touš kvůli tomu, že v prvním momentu uklouzl, skočil na oba až ve chvíli, kdy rozjel rodák z Ria de Janeira kombinaci úderů do otřeseného protivníka. Proto si všichni v hale, i sám De Oliveira, mysleli, že je po zápase.

Jenže nebylo. „To uklouznutí byla chyba a pak jsem v té rychlosti zazmatkoval. To dokážu přiznat, tohle byla chyba. Ale okamžitě jsem ukazoval, že není konec zápasu a šel to říct i De Oliveirovi. Proto ani nepřipadalo v úvahu, abych se šel podívat na video,“ řekl Touš pro Lidovky.cz. Navíc s ohledem na předchozí průběh se dostal do pozice, kdy inkriminované koleno nemohl vidět.

A právě zde vznikl onen prostor pro spekulace a také pro následné odvolání Brazilce proti výsledku, tedy prohře technický K.O. ve druhém kole. Eckerlin totiž poukazoval na fakt, že pohyb nohy, která zasáhla jeho žebra, se setrvačností zastavil až zespoda o suspenzor. A ten se mu zarazil do choulostivých míst.

„Možná, až budou uklízet klec, tak moje varlata najdou. Mohli by mi je pak přinést,“ reagoval na pozápasové tiskové konferenci na spekulace o simulování Eckerlin.

Je třeba dodat, že pokud by byl úder legální, Němec by před svými fanoušky prohrál. Také proto podal De Oliveira protest ke GEMMAF, která jako domácí organizace duel zastřešovala.

A ta ve středu rozhodla v jeho prospěch. Důvody?

PRAVIDLA GEMMAF týkající se použití videa Rozhodčí je jedinou autoritou pro zápas a jedinou osobou, která je oprávněna zápas zastavit a ukončit. Rozhodčí může konzultovat své rozhodnutí s ringovým lékařem nebo s jinými oficiálními zástupci GEMMAF. Pokud existují technické možnosti, je využití video záznamu rozhodčím v každé chvíli povoleno, ale mělo by podle možností používáno minimálně. Je ve výlučné pravomoci rozhodčího vyžádat si video záznam.

„Z vyhodnocení různých videosekvencí a posudků (i od expertů z UFC), jasně vyplývá, že dotyčný úder kolenem byl legálním úderem do těla. Podle jednomyslného názoru nebyl kop pod pás s úderným účinkem rozpoznatelný. Je i vidět, že se Eckerlin bezprostředně po zápasu drží za žebra,“ zní v odůvodnění federace.

Právě zde se ale rozchází s Toušem. Ten se totiž řídí presumpcí neviny, tedy, že musí být prokazatelné, že dokončení úderu nebylo faulem. A to dle něj ze žádného záběru dokázat nejde. Stejně tak nesouhlasí s tím, že se měl jít podívat na video, aby situaci zhodnotil v reálném čase.

„Dle pravidel organizace, pod kterou se bojovalo, tedy Oktagonu, lze video použít jen ve chvíli, kdy je zápas ukončen. A rozhodčí má rozhodnout jakým způsobem. Ne v průběhu duelu. Ano, bojovalo se na německé půdě, ale k žádnému poučení ze strany GEMMAF nedošlo. Navíc mě ani nepozvali k podání vysvětlení mého postupu. Svým rozhodnutím vytvořili nebezpečný precedens, kterým označují Eckerlina za lháře a podvodníka. A k podobnému postoji potřebuješ mít stoprocentní jistotu. Já ani po několikerém zhlédnutí videa nejsem stoprocentně přesvědčen, že pohyb té nohy se nezastavil o jeho rozkrok.“

Je na místě dodat, že GEMMAF opravdu pomoc videa při závažných situacích dle bodu 8 svých pravidel povoluje. Zda o této možnosti její zástupci Touše poučili, ale do vydání tohoto článku vedení federace na přímý dotaz redakce LN neodpovědělo.

Tak či onak, toto rozhodnutí a s ním i Eckerlinovo potupení před veřejností nakonec „pomohlo“ vedení pořádající organizace Oktagon MMA. Odveta obou kohoutů pro turnaj pořádaný na stejném místě 15. října je na spadnutí, byť ještě není podepsaná.

„Ano, nabízí se. Stejně jako ten příběh s ní spojený. Christian bude muset nyní všem ukázat, že je lepším bojovníkem. A že není žádným lhářem. Co se týče rozhodnutí GEMMAF, tak jej respektujeme, pro německé turnaje budeme spolupracovat pochopitelně i nadále. Co se týče videa, tak si se zástupci federace sedneme a vysvětlíme si jeho využítí dle jejich pravidel. Naše pravidlo o využití videa dle české asociace máme především kvůli tomu, aby nedocházelo k jeho nadměrnému zneužívání,“ dodal pro Lidovky.cz Pavol Neruda, jeden z dvojice promotérů česko-slovenské organizace.