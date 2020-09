Omezení diváků na fotbale i hokeji. Hromadné akce jsou problémem, řekl ministr

Maximálně dva tisíce diváků na fotbalových stadionech, polovina v hokejových arénách. Nová vládní opatření, platná od čtvrtka 24. září, nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly výrazně omezí návštěvnost na elitních soutěžích v obou nejpopulárnějších sportech.

„Hromadné akce jsou problémem. Máme důkazy, že tam dochází k přenosu nákazy. Bundesliga se hraje bez diváků, Liga mistrů se hraje bez diváků,“ prohlásil Prymula.

V pátek přišlo na Slavii devět tisíc, v sobotu na Spartu téměř šest tisíc diváků. Tolik fanoušků se v nejbližším období na fotbalové stadiony nedostane.

Státní orgány návštěvnost omezily. Dosud platilo, že do hlediště mohly kluby pustit poloviny kapacity plus tisíc diváků. Čili v případě dvacetitisícového stadionu mohlo na tribuny za určitých podmínek přijít až 11 tisíc diváků.

Od následujícího kola to bude výrazně méně. Na venkovní akce může přijít maximálně dva tisíce diváků, pokud budou rozděleni do určitého počtu sektorů. Na vnitřní akce to je maximálně tisíc fanoušků.

Dva tisíce lidí může přijít na velké stadiony stejně tak na ty nejmenší. Kapacity slávistického či sparťanského stadionu se blíží dvaceti tisícům. Ale například v Karviné je to pět tisíc, na Bohemians, a v Budějovicích šest a půl tisíce, na Slovácku či v Příbrami kolem osmi devíti tisíc.

„Někteří namítají, že je to nelogické, že na velkých stadionech je to přece rozdíl. My to víme, ale zcela záměrně máme počet dva tisíce, protože k blízkým kontaktům dochází po zápase. Proto tam nejsou rozdíly,“ vysvětlil Prymula.