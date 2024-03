Voborníková zajela kariérní maximum, ve vytrvalostním závodě skončila pátá

Vytrvalostní závod žen (15 km): 1. Tandrevoldová (Nor.) 44:13,1 (1 tr. minuta), 2. E. Öbergová (Švéd.) -28,8 (2), 3. Lienová (Nor.) -32,0 (1), 4. Vittozziová (It.) -51,2 (2), 5. Voborníková (ČR) -1:08,6 (1), 6. Voigtová (Něm.) -1:19,5 (1), ...10. Davidová -2:01,9 (3), 11. Jislová -2:03,1 (1), 45. Charvátová (všechny ČR) -4:25,1 (4)

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Vittozziová 165, 2. Tandrevoldová 155, 3. Voigtová 150, ...12. Voborníková (ČR) 66, 13. Jislová 60, 23. Davidová 45

Průběžné pořadí SP (po 15 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová 809, 2. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 725, 3. Vittozziová 721, 4. Simonová (Fr.) 687, 5. E. Öbergová 677, 6. Jeanmonnotová (Fr.) 618, ...19. Voborníková 246, 20. Jislová 223, 22. Davidová 210, 37. Charvátová 110