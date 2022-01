Pád ze židle i řádění neznámého Uzbeka. Jak vypadal šachový šampionát?

Taky žijete v domnění, že šachy nejsou fyzicky nebezpečný sport? Pak se podívejte na mistrovství světa v bleskovém a rapid šachu, které proběhlo na konci roku ve Varšavě. A nejde teď o obligátní nebezpečí nakažení virem covid-19 na hromadné akci, ale spadnutí ze židle v ohromení, co se o pár vteřin dříve stalo na šachovnici.

V průběhu šampionátu v rapid a bleskovém šachu (oba turnaje se hrají na stejném místě, turnaj v rapidu se hrál od 26. do 28. prosince, v bleskovém šachu pak 29. a 30. prosince), kterého se zúčastnilo více než 500 šachistů, se stalo očekávané.

Jeden z favoritů Hikaru Nakamura a pár dalších hráčů byli pozitivně testováni na koronavirus, a tak organizátoři řešili otázku, zda důležitý turnaj přerušit – podobně jako byl na jaře 2020 přerušen turnaj kandidátů –, anebo dohrávat. Na rozdíl od Mezinárodní hokejové federace při téměř souběžně konaném juniorské MS se Mezinárodní šachová federace rozhodla turnaj dohrát.

A to se s trochou nadsázky mohlo stát osudným polskému velmistru Pawlu Teclafovi. Ten dal v remízové koncovce s arménským velmistrem Tigranem Petrosjanem soupeři šach, ale tentokrát neplatilo šach si dáš, dobře hráš. I naprostý amatér musel vidět, že po jeho tahu musí od soupeře následovat protiúder a okamžitý mat. Domácí šachista si toho všiml také, vteřinu poté, co ale osudový tah udělal.

Po své hrubé chybě rozhodil rukama až tak zoufale, že spadl ze své židličky, aby mu zpět pomáhal i jeho soupeř, kterému vzápětí gratuloval k vítězství.

Od historek k historii

Vraťme se ale od historek k historii. Mistrovství světa v bleskovém šachu nejlépe rozehrál další arménský velmistr: Levon Aronjan, který obrovskému startovnímu poli dlouho až neuvěřitelně dominoval.

V tak silné konkurenci, jaká se sešla na konci loňského roku v polské metropoli, je normální, že řada účastníků má shodný počet bodů a o pořadí rozhodují pomocná hodnocení.

Tentokrát ale byla situace v čele turnaje po jeho třech čtvrtinách diametrálně odlišná. Devětatřicetiletý Aronjan po 16. kole vedl již s náskokem celého bodu před druhým, bod a půl před třetím a dvou bodů před čtvrtým hráčem průběžného pořadí!

Jenže v 17. kole arménský veterán ve vyhrané pozici s Maximem Vachierem-Lagravem opakovaně chyboval a nakonec prohrál. To jej viditelně rozhodilo a padl ještě také v 18., 19. a 21. kole. Naopak francouzského velmistra skalp dosavadního lídra nakopl, a když v posledním kole v superdivoké přestřelce přechytračil i světovou jedničku Magnuse Carlsena, probojoval se do tie-breaku o první místo. V něm udolal i domácího hrdinu, polského velmistra Jana Krzysztofa Dudu a stal se poprvé mistrem světa v bleskovém šachu.

Nejlepšímu z českých reprezentantů Peteru Michalíkovi se bohužel vůbec nepodařil závěr turnaje – v posledních čtyřech kolech čtyřikrát prohrál, a tak z průběžně 26. pozice po 17. kole spadl až na konečnou 83. příčku.

V ženském turnaji se z vítězství překvapivě radovala kazašská šachistka Bibisara Assaubajevová před Alexandrou Konstenjukovou, která se ale o dva dny dříve radovala z vítězství v ženské části mistrovství světa v rapid šachu.

Neznámý Uzbek zničil Carlsena i Něpomňaščiho

Na šampionátu v rapid šachu to naopak dlouho vypadalo na triumf Magnuse Carlsena. Fenomenální Nor by tak stejně jako v roce obhájil tituly mistra světa v klasickém i rapid šachu (před dvěma roky se radoval i v blitzu).

Jenže v desátém kole narazil na neznámého velmistra z Uzbekistánu Nodirbeka Abdusattorova.

Teprve sedmnáctiletý velmistr se vítězstvím nad Carlsenem vyhoupl do čela průběžného pořadí a vedení udržel do konce. V závěrečném tie-breaku pak překonal i Carlsenova vyzývatele z Dubaje ruského velmistra Jana Něpomňaščiho a naprosto zaslouženě se stal novým králem této šachové disciplíny.

Nejlepším z českých zástupců ve více než pětisetčlenném startovním poli byl velmistr Štěpán Žilka na 122. příčce.

Opakovaně se tak na obou šampionátech bohužel ukázalo, že při absenci české jedničky Davida Navary, který odpočíval po náročném memoriálu Vugara Gašimova (o tomto turnaji jsme psali v LN 28. 12. 2021) a užíval si vánoční svátky, nemá Česká republika žádného jiného šachistu, jenž by mohl konkurovat aspoň širší světové špičce.