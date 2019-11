Páni, český kotel! Strýcová je světovou jedničkou a teď baží po trofeji

Šen-Čen Na začátku listopadu většina tenistek takovou energií a zarputilostí zrovna neoplývá, Barboru Strýcovou ovšem na samém konci sezony pohánějí velké sny. Díky postupu do finále deblového Turnaje mistryň má ve čtyřhře jistou pozici královny žebříčku. A jediný duel ji dělí od trofeje Martiny Navrátilové: „Musíme ze sebe dostat to nejlepší!“

Fotbalový tým reprezentující v daleké Číně Vysokou školu ekonomickou si svoji fanouškovskou šichtu s chutí protáhl. Poté, co v semifinále hnal vpřed Karolínu Plíškovou, se rázně postavil i na stranu členky česko-tchajwanského deblového páru.

„To bylo úplně skvělý! Za začátku jsem si myslela, že hrajeme nějakou týmovou soutěž. Ty jo, to je jako na Fed Cupu,“ zářila Barbora Strýcová. „Jen když pořád řvali moje jméno, v duchu jsem si říkala: Řvete i to mojí parťačky! Jim to došlo a byli úžasní. Vydrželi až do posledního míče.“

A tím pádem mohli bujaře oslavit, jak Strýcová se Sie Šu-wej rozdrtily dvojici Grönefeldová, Schuursová 6:1, 6:2.

„Skvěle jsem to zvládly. Pomáhaly jsme si navzájem,“ oceňovala Strýcová, ze které přímo prýštila odhodlanost. Taková, že by snad raději nadvakrát překousla raketu, než aby vypustila jediný fiftýn: „Jo, je to tak. Už je to poslední turnaj. Chtěla jsem se neustále soustředit, neukázat žádnou negaci. Povedlo se. Pro mě to byl hrozně motivační zápas.“

Nejen proto, že prošly do titulové bitvy. Strýcová zároveň zakončí rok jako nejlepší deblistka planety.

„Já jsem si to nespočítala, ale lidi kolem mě ano. Věděla jsem to před zápasem moc dobře. A chtěla jsem to vědět, je to obrovská motivace,“ přiznávala. „Když se ve skupině poslední duel prohraje, tak to není snadné, i když jste nehledě na porážku jejími vítězkami. Je to zvláštní. Proto jsem šťastná, že jsme to dneska zvládly skvěle.“

V neděli od 9.30 českého času (16.30 v Šen-čenu) je tím pádem čekají obhájkyně titulu Babosová s Mladenovicovou.

„Zaprvé jsou hrozně zkušené. A zadruhé dneska utekly hrobníkovi z lopaty, to pak do dalšího zápasu můžete jít o něco uvolněněji,“ připomíná Strýcová, že hvězdné maďarsko-francouzské duo otočilo semifinále proti dvojici Stosurová, Čang. „Bude to strašně těžké. I ve Wimbledonu to s nimi byl úžasný zápas, vyhrály jsme o kousek. Jsme připravené na to, že ze sebe musíme dostat maximum.“

I proto po rozhovoru plánovaly se Sie změnu pořádků. V Šen-čenu je totiž program posílal na kurt pravidelně až před půlnocí. Režim se jim zcela otočil.

„Denní život? Já už ani nevím, jaké to je,“ bavila se Strýcová. „Žiju v noci a spím ve dne, chodíme spát kolem půl páté a vstáváme ve dvě odpoledne. No jo, teď musíme do postele dříve. Máme totiž hrozně brzo zápas!“

A ona do něj zase dá všechno, co jí po deseti měsících tenisu ještě zbylo.