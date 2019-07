Patnáctiletá Gauffová je budoucí šampionkou, učit by se měla od supermaminy Sereny, myslí si Li Na

New York Přestože v roce 2014 ukončila svoji tenisovou kariéru, dvojnásobná grandslamová vítězka Li Na stále bedlivě sleduje tenisový svět. „Přemýšlím o tom, jak Serena dokáže najít rovnováhu mezi tenisem a rodinou, z toho by si Cori Gauffová měla vzít příklad,“ myslí si dvojnásobná vítězka grandslamu Li Na.

Po dalším dramatickém průběhu Wimbledonu je Li Na příjemně překvapena vzrůstem ženské hry, hodně její pozornost zaujaly výkony patnáctileté tenisové naděje Cori „Coco“ Gauffové. Mladičká Američanka se totiž letos stala nejmladší hráčkou, která vyhrála zápas v singlu od roku 1991 poté, co porazila svůj vzor Venus Williamsovou.

Budoucí vítězka grandslamu

Gauffová prohrála až v osmifinále Wimbledonu s budoucí šampionkou Simonou Halepovou, Li Na si je jistá, že budoucnost je pro talentovanou tenistku zářivá. Zároveň Číňanka varuje, že mladá Coco potřebuje čas, aby se vyvinula jako člověk i hráč.

Pětinásobná vítězka Wimbledonu Venus Williamsová nestačila na patnáctiletou naději Cori Gauffovou.

„Teď je pro ni a její rodiče velmi náročné období. Vzhledem k tomu, že je jí 15 let, tak musí chodit do školy. Chce to najít rovnováhu mezi sportem a vzděláním,“myslí si nová členka tenisové Síně slávy.

Patnáctiletá tenistka dostane pravděpodobně divokou kartu na nadcházející grandslamový turnaj US Open, kde bude mít masivní podporu domácích fanoušků.

„Bude důležité jak se Cori popasuje s tlakem. Je ale úžasná, moc se mi líbí její tenisový cit. Podle mě do tří let vyhraje jeden z grandslamů,“ prorokuje Li Na.

Inspirace se dá najít u Sereny

Pokud by Gauffová potřebovala vzor, který by mladičkou kometu vedl na začátku její kariéry, pak je to Serena Williamsová.

Sedmatřicetiletá Američanka letos dosáhla svého 11. finále na Wimbledonu, když obnovila svoji kariéru po porodu a souboji se zraněními.

Serena Williamsová.

Přestože Williamsová nedosáhla díky prohranému finále ve Wimbledonu na rekordní 24. titul na grandslamu, Li Na věří, že na tento milník může Serena dosáhnout už třeba na US Open.

„Když sleduji hru Sereny je to neuvěřitelná podívaná, s jakou jistotou hraje. Přemýšlím navíc o tom, jak dokáže najít rovnováhu mezi tenisem a rodinou. Z toho by si Coco měla vzít příklad. To je podle mě hlavní důvod, proč je stále na vrcholu, je to supermamina,“ vyznala se Li Na.