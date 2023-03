Pavol Polakovič se sice narodil před 49 lety ve Smolenici na Slovensku, po rozpadu federace ale reprezentoval Českou republiku, v roce 1996 vybojoval bronz na mistrovství Evropy, a i díky němu se kvalifikoval na olympiádu v Atlantě, kde nestačil v osmifinále na pozdějšího šampiona lehké střední váhy, Američana Davida Reida.

Než se už v novém tisíciletí vrátil do vlasti, konkrétně do Trnavy, zplodil v Olomouci syna Pavla, který podělil jeho boxerské geny. V otevřené zpovědi pro Youtube své stáje Patron Boxing loni před říjnovou titulovou bitvou s Erikem Agateljanem pak dal nahlédnout do svého dětství, dospívání a zároveň odhodlaně pronesl, že ví, co chce a jak toho dosáhnout.

Zpráva Pavla Polakoviče a Katie Taylorové trenérovi Pedru Diazovi, respektive promotérovi Eddiemu Hearnovi.

Už od začátku roku několikanásobný amatérský český šampion, který se pokoušel neúspěšně o účast na dvou olympiádách, věděl, že 21. dubna bude ve svém rodném městě boxovat o mezinárodní pás v lehké velterové váze.

Perlička z Miami „Když jsme boxovali na pytli, jen lehce, prostě se zapotit, tak za mnou chodili trenéři, že se se mnou chtějí jeho svěřenci vyfotit,“ pousměje se Polakovič při vzpomínce na první návštěvu tělocvičny Mundo Boxing. Důvod? Český bijec je až extrémně nápadný svojí vizáží hvězdnému Ukrajinci Vasylu Lomačenkovi. A také boxerským stylem. Místní talenty tak musel prozatím zklamat, zajímavé ale každopádně bude případné setkání českého boxera s Rigondeauxem. 42letou kubánskou legendu – dvojnásobného olympijského vítěze a dvojnásobného mistra světa mezi amatéry i profesionály – totiž jako první mezi profíky zdolal před šesti lety jistý Ukrajinec. Vasyl Lomačenko.

Stejně tak věděl, že na dosud největší duel kariéry se musí pořádně připravit. „Uvažoval jsem Anglii, ale zůstalo to jako záložní varianta, přece jen, vyrazit na ostrovy není tak náročné. Ale já chtěl zkusit Ameriku. Jenže to samozřejmě není tak snadné,“ začal ve středu odpoledne své povídání pro Lidovky.cz.

Už z bytu v Miami na Floridě. „Napsal jsem si jména několika trenérů, kde působí, zda tam někoho znám, na Floridu se přestěhoval před lety náš boxer Milan Šátek. Slovo dalo slovo, slíbil mi případně pomoc, kdybych se rozhodl pro tuto část, což nakonec splnil, dotahoval pak na místě detaily, za což mu patří velké díky,“ usmívá se, jako by stále nevěřil, co se mu povedlo.

Stejně jako před sedmi lety oslovila slavná irská boxerka Katie Taylorová na Instagramu momentálně asi nejsilnějšího promotéra světa – Brita Eddieho Hearna –, napsal totiž Polakovič na stejné sociální síti Pedru Diazovi.

Kubánského trenérovi, který vedl své krajany na pěti olympijských hrách, aby se následně svobodně vydal do Ameriky, zakotvil v Miami, kde jeho rukama prošli borci jako Miguel Cotto, Odlanier Solis, Ruslan Čagajev a v současnosti vede Guillerma Rigondeauxe, Filipa Hrgoviče či Ryana Garciu.

„Když mi za dva dny odpoledne odepsal, že bude rád, když přijedu, jen musíme doladit detaily, skákal jsem na posteli jako malé dítě, přítelkyně a syn nechápali,“ vrací se Polakovič pár týdnů časem. „Když mě oslovil champ (šampione), byl jsem v sedmém nebi. Jasně, vím, říká tak každému, ale stejně,“ přidává.

patronboxing Pozdrav z Miami!



Dva šampioni na jedné fotce!

#miami #usa #box #ring #camp oblíbit sdílet odpovědět uložit

Zatímco ale Eddie Murphy coby bohatý africký princ měl ve filmovém trháku Cesta do Ameriky tu svoji do zámoří posetou růžemi a bohatstvím, Polakovič by se bez pomoci neobešel. „Ubytování mi hradí stáj Patron Boxing, za což patří díky manažerovi Patriku Knoppovi, zbytek nákladů třítýdenního pobytu mi pomohli zajistit peníze od mého nového sponzora Roberta Knoblocha (vlivný zástupce olomoucké ODS),“ vysvětluje Polakovič.

Ten vzal s sebou pochopitelně synka Pavlíka i partnerku Moniku, jako parťáka do tělocvičny si „přibalil“ kamaráda, slovenské eso Zsolta Osadana. Sedmadvacetiletý rodák z Lučence nasbíral v profesionálním ringu 24 výher ze 26 zápasů a nepropadl ani loni v prosinci při svém první velké zahraniční zkoušce, byť na Seana McComba v Belfastu nestačil.

Pavel Polakovič s přítelkyní Monikou a synem Pavlíkem u nejjižnějšího místa USA na Floridě.

„Týden u Diaze nás bude stát 600 dolarů, ale máme zajištěné trénink každý den s jedním z nejlepších boxerských trenérů světa a navrch jsme domluveni i na několika sparinzích (tréninkové zápasy). Vše máme už domluvené,“ hlásí z Miami.

Česko-slovenské duo totiž sice plánovalo první týden odpočívat, užívat si americkou pohodu, vydrželi to ale jen prvních 20 hodin po příletu, kdy museli krom jiného řešit půjčení auta. „Jsou tady neskutečně přátelští lidé, ale trošku haprují internetové platby a zrovna ten chlap v půjčovně aut byl hodně nepříjemný,“ přidává jednu z prvních zámořských historek.

Když ale vše vyřešili, oba vyrazili do slavného Mundo Boxing Gymu, aby se trošku zapotili, a nakonec se dočkali i šedesátiletého trenérského esa. „Nemluví sice moc anglicky, překládala nám jeho manželka, ale i tak to byl skvělý zážitek. A ty největší teprve přijdou,“ už teď se nemůže dočkat příštího týdne, kdy kromě kubánského jídla bude ochutnávat také tréninkové dávky od muže, který stojí za více než desítkou olympijských šampionů a několika profesionálními mistry světa.

Polakovič a – pochopitelně také Osadan – udělají maximum proto, aby se jednou, v budoucnu přidali na tento prestižní seznam. Že to se svými cíli myslí vážně, potvrdili už nyní svojí zámořskou cestou.