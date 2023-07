Gino, to je pro tebe. Bilbao pořádá na Tour sbírku na počest zesnulého kamaráda

V sobotu to bylo 135 eur,

V neděli rovných 169 eur.

A v pondělí 119 eur.

Celkem 423 eur už na této Tour pro dobročinné účely vydělal Pello Bilbao. Důvod je jednoduchý. Jednak chce uctít památku kamaráda a taky touží udělat něco pro dobrou věc.

„Chtěl jsem na Tour nějak uctít zesnulého Gina a napadlo mě tohle,“ vyprávěl.

Na jeho počest tak uspořádal na sbírku. Jak funguje? Za každého cyklistu, kterého v etapách porazí, věnuje jedno euro sdružení Basoak SOS, které v Baskicku skupuje odlesněnou půdu a pak se v ní snaží znovu vysadit stromy, nebo jiné plodiny.

Siguiendo los pasos de Gino y continuando con su legado, durante este @letourdefrance donaré a la asociación @basoaksos 1€ por cada corredor que se clasifique después de mi en cada etapa. El objetivo es comprar un terreno deforestado y replantarlo con especies locales.

Vadí mu totiž, jak se jeho krajina mění, jak zeleně ubývá a tohle je způsob, jak s tím aspoň trochu pomoct.

A mohlo jich být ještě víc.

V sobotu dojel úvodní etapu na 40. místě. V té nedělní ale ze sjezdu z Jaizkibelu dokonce útočil na vítězství, než ho balík favoritů dojel, i tak skončil pátý.

Už jen to, že s k něčemu takovému odhodlal, je každopádně skvělé. I tím vlastně jde ve stopách svého mrtvého kamaráda.

Švýcarský cyklista byl totiž velkým zastáncem boje za ochranu klima. Sám Mäder uspořádal něco podobného loni během Vuelty, kdy rovněž věnoval euro za každého cyklistu, kterého v etapě porazil na africký projekt Just Diggit, který má za cíl znovu zazelenit Afriku.

Nejenom péčí o své okolí si ale ti dva byli blízcí.

Mäder měl i psa, kterého nalezl v ulicích Bilbaa a po svém kamarádovi a týmovém kolegovi ho pojmenoval právě Pello.

„S tím pejskem je to hezký příběh. Gino opravdu měl silnou vazbu na Baskicko, na Bilbao. Bylo by skvělé uctít jeho památku tím, že bychom v úvodních dvou etapách vyhráli, ale to se bohužel nepovedlo. Ale aspoň jsem to zkusil,“ líčil.

V nedělní etapě skutečně chyběl kousek, aby mu to po sjezdu z Jaizkibelu vyšlo. Menší náskok se Bilbao snažil před dotírajícími favority udržet, ale marně.

Ale dělá, co může.

🇫🇷 #TDF2023



👊 @PelloBilbao1990 gave it his all on home roads: he attacked in the final descent towards San Sébastián but was caught back with 4 km to go. In the reduced sprint, he took a top 5 result!



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/2Ry9jjf0Sb — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) July 2, 2023

„Chtěl jsem nějakým způsobem jít ve stopách Gina. Chtěl jsem pokračovat v jeho odkazu a vymyslet projekt, který něčemu pomůže. Cílem je vykoupit odlesněnou půdu a znovu ji osázet místními druhy. Gino bude mít za chvíli v Baskicku svůj vlastní les. A z těch, kteří na stejnou věc přispějí 50 eur, vylosuju na konci Tour jednoho vítěze, který získá můj dres,“ napsal Španěl na Twitter.

Úctyhodný počin.

Jak je zatím Bilbao s charitativní akcí úspěšný?

Sdružení BaSOS se sídlem v Busturialdea bylo založeno v roce 2021 tamními obyvateli „obávajícími se vývoje okolní krajiny“, jak uvádí web sdružení. Momentálně spustili i crowdfundingovou akci kvůli financování a teď jsou na 35 procentech cílové částky, přispět může každý.

Pro Bilbaa je každopádně úspěch už jen to, že na Tour je.

Když ze závodu Kolem Švýcarska, který po Mäderově úmrtí Bahrain-Victorious nedokončil, přijel domů, neměl na kolo ani pomyšlení.

„Myslel jsem si, že je nemožné dostat se na Tour v nějakém dobrém stavu. Ale doma jsem strávil nějaký čas s rodinou a uvědomil si, že začátek Tour u mě doma bude jedinečný zážitek. A bude to i šance ukázat všechnu práci, kterou jsem do té doby vynaložil,“ vyprávěl. „A tak jsem tady. Snažím se vstřebat to nejlepší z fanoušků, kteří jsou kolem silnic a pořád se chci pokusit se na této Tour o něco speciálního. Gino by si to zasloužil.“