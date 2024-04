Maratonský rekord padl. Jepchirchirová v Londýně pokořila maximum o 45 sekund

Jepchirchirová rozhodla nástupem v posledních stovkách metrů. Pod hranici dvou hodin a sedmnácti minut, kterou do dnešního závodu žádná žena bez mužských vodičů nepokořila, se dostaly ještě další tři vytrvalkyně.

Od žen se vzhledem k nabité startovní listině očekával útok na rekordní výkon. Od začátku nasadily ostré tempo. Na půlmaratonu měla sedmičlenná vedoucí skupina mezičas 1:07:04. Pak ale odstoupily vodičky a přišlo zpomalení. Před třicátým kilometrem se skupina zúžila na čtyři nejlepší a kvarteto vydrželo pospolu až do posledního kilometru. To už bylo jasné, že rekordní čas padne. Rozhodovalo se o tom, kdo vyhraje a zapíše se do historických tabulek.

Největší zrychlení předvedla třicetiletá Jepchirchirová a nechala za sebou i světovou rekordmanku Tigst Assefaovou, která loni v září v Berlíně za pomoci mužských vodičů zaběhla fantastický čas 2:11:53. V britské metropoli doběhla druhá sedm sekund za vítězkou. O další sekundu zpět byla Keňanka Joyciline Jepkosgeiová. Čtvrtá skončila Etiopanka Megertu Alemuová (2:16:34).

V mužském závodě se z prvního triumfu v maratonu kategorie major radoval sedmadvacetiletý Munyao. Zvítězil v čase 2:04:01 před jednačtyřicetiletým Etiopanem Kenenisou Bekelem, jenž vylepšil vlastní veteránský rekord o čtyři sekundy na 2:04:15. Třetí doběhl domácí Emile Cairess, který se výkonem 2:06:46 zařadil na druhé místo britských historických tabulek hned za legendárního Mo Faraha.