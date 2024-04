Perušič se Schweinerem v Tepicu končí před čtvrtfinále, skončili devátí

„Z hlediska skóre skončil zápas relativně těsně. Měli jsme asi i pár šancí na to ho zdramatizovat a dovést do tie-breaku. To se bohužel nepovedlo,“ řekl ČTK Perušič.

Turnajové dvojky v Mexiku po dvou výhrách páteční ranní duel o vítězství ve skupině s Brazilci Adrém a Georgem za nepříznivého stavu ve druhém setu skrečovaly. Proti Kubáncům, kteří je porazili na úvod jejich tažení za světovým zlatem, se Perušič snažil co nejvíc ulevit zdravotně indisponovanému Schweinerovi a často útočil na druhou, což většinou fungovalo.

V prvním setu kubánští kvalifikanti za stavu 5:8 čtyřmi body v řadě průběh otočili a vedení udrželi až do konce. Ve druhém se jim po technickém time-outu podařila dokonce pětibodová šňůra, na kterou už Češi nenašli odpověď.

„Vzhledem k tomu, že Davidův stav se ještě zhoršil, tak jsme tomu hodně přizpůsobili hru. Ukázalo se, že to Kubánce dost zaskočilo a dlouho na to nemohli najít recept. K vítězství nám nicméně přece jen chybělo buď o něco více lepších podání, úspěšnějších obran nebo lepší ztráty. O těch pár bodů jsme si prostě zasloužili prohrát,“ uvedl Perušič.

Na letošním úvodním turnaji v Dauhá skončili Perušič se Schweinerem pátí. Místo na olympijských hrách v Paříži mají díky zlatu z MS zajištěné, k potvrzení účasti musejí odehrát ještě tři turnaje.