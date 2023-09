Vůbec nevím, jestli to byla pravda. Bendu dojala rozlučka po synově boku

„Vůbec jsem to nevěděl. Myslím, že toho překvapení bylo dnes až moc. Tohle mě tak dostalo, že vůbec nevím, jestli to byla pravda, nebo ne. Vůbec jsem to nečekal a jsem rád, že jsem si s ním ještě mohl zahrát,“ řekl po utkání novinářům Benda.

„Já jsem vůbec neuvažoval, že by se to mohlo stát. Přemýšlel jsem, jak je to možné, jestli se to dá zařídit, aby takhle mladý kluk hrál. Ale evidentně se dalo. Pak přiběhl na palubovku, trenér mu řekl, ať jde hrát, tak jsem si říkal: Aha, tak tady to asi někdo zpunktoval,“ líčil Benda.

Rodina Petra Bendy, manželka Marika Bendová Těknědžjanová a synové Tobiáš (vlevo) a Matyáš

Starší syn přitom ještě chyběl na předzápasovém ceremoniálu, kdy bylo Bendovo číslo 4 slavnostně vyřazeno. Plaketu s jeho jménem odhalila jen manželka Marika a třináctiletý syn Tobiáš. Teď Bendovo číslo visí vedle Ladislava Sokolovského (5), Radka Nečase (12), Michala Křemena, Jiřího Welsche (oba 9) a Pavla Pumprly (6).

A Matyáš, který měl ještě trénink s basketbalovou akademií Nymburku do 17 let, byl středem pozornosti až 44 sekund před koncem, kdy svlékl tričko kryjící zápasový dres a vyběhl z rohu od rodiny směrem k lavičce.

„Já jsem se to dozvěděl asi dva dny předem. Mamka už to věděla o trochu déle. Snažil jsem se, aby se to táta vůbec nedozvěděl. Nikomu jsem to neřekl. Věděl jsme to jen já, mamka a nějací organizátoři. Byl překvapený. Vůbec o tom nevěděl,“ popsal Matyáš, který završil zápas dvěma úspěšnými šestkami.

„Byl to takové zvláštní, jsem ještě mladý. Ale docela se to podle mě povedlo,“ doplnil. V patnácti letech a sedmi měsících není nejmladším hráčem v historii ligy. V lednu 2021 nastoupil za Ostravu právě proti Nymburku ve věku 15 let a dvou měsíců Jakub Zvolánek.

„Bylo to krásné. Sen je samozřejmě si zahrát s oběma syny. Já doufám, že si nimi ještě zahraju. Ne teda úplně na té profesionální úrovni.... Ale my spolu vlastně hrajeme furt,“ podotkl jedenačtyřicetiletý Benda, který se rozhodl ukončit kariéru po minulé sezoně.

Ve středu prožil večer, na který nezapomene. „Bylo takové, jak jsem si to vysnil a představoval. Ze začátku jsem do toho moc nechtěl jít, ale nakonec mě přemluvili. Myslím, že to stálo za to, a jsem rád, že jsem na to kývl,“ konstatoval.

Do Nymburka přišel jihlavský rodák z Brna v roce 2007 a byl u čtrnácti z osmnácti titulů, které středočeský hegemon v řadě získal. Až letos jej zastavil v semifinále Opava a Benda se tak loučil bronzem.

„Pro mě neskutečných šestnáct let, ať už byly úspěchy i neúspěchy, tak celkově to pro mě byl splněný sen. Já jsem ani netušil, že budu hrát profesionální basket, a až teď si uvědomuju po celých těch 22 letech, co mi to přineslo. Jaké lidi okolo mě, bylo to neskutečné. Byla to jízda. Měl jsem perfektní spoluhráče i trenéry, od toho se pak taky odvíjely výsledky,“ prohlásil Benda.

Rozlučkové video pro Petra Bendu:

Asi nejtěžší pro něj byla řeč při úvodním ceremoniálu. „Chystal jsem se na to, byl jsem přesvědčený, že ve mně tak velké emoce nejsou. Nakonec byly ještě větší, než jsme si sám představoval. Ale to k tomu patří. Já myslím, že v moment, kdy jsem tam nastoupil a měl jsem něco říct divákům, tak na mě těch šestnáct let v této hale, se spoluhráči a s rodinou, dolehlo. Bylo to těžké udržet,“ usmíval se.

Na úvod naskočil jen na rozskok, v závěru odehrál regulérně tři a půl minuty. Stihl doskok, dvoubodový koš s faulem, po kterém šestku neproměnil. Ty pak dal až syn Matyáš. Podle Bendy, který si několikrát během večera užíval ovace vestoje, krásná tečka. „Myslím, že jo. On to měl trošku lehčí ze šestek, ale je vidět, že se nebojí. Když na sobě bude pracovat, tak má příležitost se prosadit,“ podotkl.

Petr Benda (4) a jeho syn Matyáš Benda (44) z Nymburka se potkávají na hřišti v závěru zápasu se Slavií.

V létě poprvé po dlouhých letech neabsolvoval letní přípravu a užil si to. „Po 28 letech, kdy basket beru vážně, to bylo krásné léto. Hrál jsem všechny možné sporty, hlavně beachvolejbal, což hraju přes léto furt,“ zmínil sport, který hraje se svou ženou, bývalou volejbalistkou.

„Já miluju jiné sporty, i tenis a fotbal. Na to nebyl moc čas, teď už ho budu mít. Ani mi to nevadilo bez té přípravy, byl jsem rád s jinými lidmi v jiné sportovní komunitě. Sport mě neskutečně naplňuje a budu v něm pokračovat dál,“ dodal Benda, který v Nymburce nové vypomáhá s regionálními partnery a marketingem.